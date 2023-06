Eisenstadts Chance auf die 1. Bundesliga

Das Saisonziel wurde eigentlich erreicht: Der ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt 1 hat das Obere Play-off der 2. Bundesliga (Gruppe B) erreicht. Was bedeutet: Der Klassenerhalt ist geschafft und es wird auch kommende Saison Spitzentennis in Eisenstadt zu sehen sein.

Doch es könnte sich sogar noch eine goldene Umrahmung des gesteckten Ziels ausgehen. Denn das Obere Play-off bedeutet auch, dass Eisenstadt in die Bundesliga aufsteigen könnte. Und nachdem es heuer zwei Aufsteiger geben wird, reicht dafür ein Sieg im Halbfinale des Final Four der 2. Bundesliga. Dieses steigt am 17. Juni, ein etwaiges Finale der beiden Aufsteiger um den Meistertitel sowie das Spiel um Platz drei der unterlegenen Semifinalisten folgen am 24. Juni.

Das Match um den Aufstieg findet am 17. Juni statt

Die Hürde, die die Eisenstädter nehmen müssen, ist aber gewaltig. Der TC muss am besagten 17. Juni nach Dornbirn, dem Sieger der Gruppe A. In der zweiten Begegnung empfängt Gruppe B-Leader Salzburg den UTC Strassburg 1. Zurück zum Eisenstadt-Duell in Dornbirn: „Die haben zwei deutsche Legionäre und gute junge, einheimische Spieler“, weiß Mannschaftsführer Michael Reithner über den Gegner Bescheid. Die große Herausforderung wird allerdings die Anreise sein. So wie beim Meisterschaftsauftakt in Salzburg werden die Eisenstädter auch dieses Mal einen Tag früher anreisen, um für das Match um 11 Uhr gerüstet zu sein. Mit welcher Einstellung Eisenstadt in die Partie geht? „Ohne Druck und locker. Wir haben schon jetzt viel erreicht und können stolz sein“, so Reithner. Drei von vier Bundesliga-Spielen konnte der TC gewinnen. Zuletzt wurde Mistelbach daheim in einem wahren Krimi mit 5:4 besiegt.