Fortbildung in Oberpullendorf: Wie entwickle ich junge Talente

Von 9 bis 13 Uhr wird der Sportliche Leiter der Tennisakademie Burgenland Wolfgang Thiem den Teilnehmern in Form eines Praxisworkshops mit den Kaderkindern des BTV die „Grundlagen im Techniktraining bei Kindern und Jugendlichen“ näherbringen. „Unser Ziel ist es mittelfristig einen technischen Leitfaden für die Kinder und Jugendlichen im ganzen Land zu etablieren“, erzählt der Akademieleiter. Beim Workshop wird Trainern und Eltern gezeigt wie die Technikschulung in den Basisschlägen von Beginn an richtig gelernt werden kann. Weiters erhält man wertvolle Tipps und Tricks für die Unterrichtsgestaltung im Grundlagenbereich. „Eine gut ausgebildete Grundlagentechnik ist die beste Voraussetzung für eine erfolgreiche Tenniskarriere“, weiß der Vater von Österreichs Nummer eins, Dominic Thiem, aus eigener Erfahrung. Für BTV-Vereinstrainer, BTV-Übungsleiter und BTV-Funktionäre ist die Fortbildung kostenlos. Nicht-BTV-Lizenzspieler bezahlen 120 Euro. Die Anmeldung läuft bis 15. April 2023 an info@tennisburgenland.at.