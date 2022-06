Frauen-Landesliga A: Eisenstadt blieb auf der (Play-off) Strecke

Werbung

Foto: BVZ

NEUSIEDL/SEE - NEUDÖRFL 0:7. Neudörfl hatte gegen den Abstiegskandidaten keine Probleme. „Wir sind vereinsintern natürlich sehr zufrieden, dass wir wieder mit Damen und Herren im oberen Play-off sind“, strahlt Mannschaftsfürerin Sarah Voit.

Die Neudörflerinnen gehen nun auch als Gejagte ins Titelrennen: „Wir schauen von Spiel zu Spiel, wollen einfach alle eine gute Leistung bringen, aber ich glaube schon, dass wir aktuell gut drauf sind.“ Neusiedl spielt nach der Pfingstpause gegen den Abstieg. Erster Gegner ist Eisenstadt: „Gegen die ist es schwer zu spielen. Aber vielleicht können wir zumindest einen halben Punkt mitnehmen“, hofft Mannschaftsführerin Cornelia Postl-Stranz.

SPORT-HOTEL-KURZ - OGGAU 7:0. Wie schon in der Vorwoche gegen Neudörfl setzte es für Tabellenschlusslicht Oggau auch gegen den TC Sport-Hotel-Kurz die Höchststrafe: 0:7 in Spielen, 0:14 in Sätzen. „Wir waren chancenlos, das muss man einfach so sagen“, gibt Mannschaftsführerin Alexandra Kampitsch zu.

Im unteren Play-off treffen die Oggauerinnen zum Auftakt auf Neutal, die in ihren bisherigen drei Spielen keinen Satz gewinnen konnten. „Das wird eine ausgeglichene Partie werden“, erwartet Kampitsch eine Vorentscheidung im Abstiegskampf.

BAD SAUERBRUNN - ASKÖ EISENSTADT 5:2. Für die Eisenstädter Damen ist der Traum vom oberen Play-off am Wochenende geplatzt. „Die Chance darauf haben wir eigentlich schon gegen Rohrbach vergeben“, resümierte die stellvertretende Mannschaftsführerin Kristin Haider-Maurer.

Bad Sauerbrunn führte nach den Einzeln mit 3:2, gewann danach beide Doppel erst im Match-Tie-Break. „Leider haben wir nicht unseren glücklichsten Tag erwischt, darüber waren wir schon sehr traurig“, hadert Haider-Maurer. „Jetzt wollen wir aber unbedingt Erster im unteren Play-off werden – und es nächstes Jahr wieder probieren.“

In Bad Sauerbrunn ist die Erleichterung groß. Eisenstadts Aufstellung war das große Fragezeichen. „Indem Kim Kühbauer bei Eisenstadt nicht gespielt hat, war der Sieg aber nicht unerwartet“, kommentiert Bad Sauerbrunns Obmann Walter Dobesch: „Schade um Eisenstadt. Das ist eine gute Mannschaft, die im oberen Play-off fehlt.“ Ob sich Bad Sauerbrunn als Tabellenzweiter des oberen Play-offs nun Titelchancen ausrechnet? „Neudörfl ist haushoher Favorit.“

NEUTAL - ROHRBACH 0:7. Lediglich ein Satzgewinn blieb Neutal in der Vorrunde vergönnt. Gegen Rohrbach gab es für die dezimierte Truppe aus dem Mittelburgenland das dritte 0:7: „Wir wussten schon vor der Saison, was uns erwartet. Von daher kommen die Niederlagen nicht überraschend“, meint Mannschaftsführerin Michaela Faymann.

Auf sie und ihre Teamkolleginnen wartet in der nächsten Runde mit Oggau der erste Gegner in Reichweite. Rohrbach brauchte neben dem eigenen Kantersieg auch noch Schützenhilfe von Bad Sauerbrunn, um ins obere Play-off zu kommen. Diese kam. Damit sind die Rohrbacherinnen wie im Vorjahr unter den besten vier Teams des Burgenlands. Was jetzt noch kommt ist Zugabe, wie Mannschaftsführerin Maria Artner erklärt: „Neudörfl und Kurz sind sehr gute Gegner. Wir sind stolz, dass wir es wieder ins obere Play-off geschafft haben.“