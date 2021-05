Herren Gruppe A

UTC Bad Sauerbrunn 1. Wer holt sich heuer den Titel? Die Truppe aus dem Kurort wird immer wieder als Topfavorit genannt. Schon in der Corona-Saison 2020 holten sich Michael Linzer und Co. Platz eins. „Spannung ist deshalb auch garantiert, weil fünf Teams für mich in Frage kommen, da ganz vorne mitzumischen“, analysiert Obmann Walter Dobesch. Bad Sauerbrunn ist in der nominell stärkeren Vorrundengruppe. Eine erste Standortbestimmung wartet gleich am Samstag (13 Uhr), gegen die ebenfalls hoch gehandelten Eisenstädter. Ein echter Prüfstein wird auch das Derby gegen Neudörfl am 5. Juni sein. Das Erfolgsteam aus dem Vorjahr rund um die ehemalige österreichische Nummer drei Michael Linzer, sowie den guten Freund von Dominic Thiem, Sebastian Beutel, wurde gehalten. Spannend wird, ob die beiden nominellen Top-Spieler Bastian Malla (Chile) und Maurico Echazu (Peru) tatsächlich für den UTC aufschlagen werden.

ASKÖ TC Energie Burgenland Eisenstadt 1. Für die Landeshauptstädter startet die Landesliga A gleich mit einem Kracher: Bad Sauerbrunn und Eisenstadt zählen zu den heißesten Titelanwärtern in der höchsten Spielklasse des Landes. „Bei Sauerbrunn weiß man nicht, was auf einen zukommt“, fällt Obmann Heinz Mock die Vorbereitung schwer. Ob seine Truppe mit Neuzugang Jan Stancik (ITN 1,8) aufwarten will, lässt er noch offen. Nicht spielen darf jedenfalls Michael Frank — da er in den USA auf College-Ebene im Einsatz ist, ist er in der Landesliga gesperrt. Am Montag gegen Neustift hoffen und erwarten Mock und der ASKÖ einen Sieg als Motivation für die kommenden Runden — „das Ziel ist immer ein Sieg.“

UTC Neudörfl/WienInvest Group 1. Zunächst geht es am Samstag nach Neustift. „Ich war noch nie dort, aber die haben nur zwei Plätze. Das dritte Match findet mit Sondergenehmigung in einem Nachbarort statt“, ist Mannschaftsführer Otto Höttinger gespannt. Der Aufsteiger plant einen Sieg ein, genauso wie am Pfingstmontag zu Hause gegen Güssing: „Das ist eine junge, dynamische Truppe.“ Neudörfl kann dabei aus dem Vollen schöpfen, wird sich seine Top-Besetzung mit den Legionären Florian Mayer und Marc Sieber aber wohl für die Schlagerspiele gegen Eisenstadt und Bad Sauerbrunn aufheben. Höttinger zur Zielsetzung: „Wir wollen in das Obere Play-off, vom Meistertitel reden wir nicht.“

UTC Raika Güssing 1. Die Erwartungen in der Doppelrunde sind eher gering, wobei Güssing einmal spielfrei ist und am Montag auswärts auf Neudörfl trifft. „Wir wollen unsere jungen Spieler Erfahrung in der Landesliga sammeln lassen“, erklärt Mannschaftsführer Christoph Dörr. Das Team wird dabei rund um Matthias Ujvary aufgebaut, die Youngsters Syl Gaxherri und Benedikt Szerencsits sollen ebenso eingesetzt werden. „Das soll der Kern der Mannschaft sein, unser Ziel ist der Klassenerhalt.“ Dörr glaubt, dass sowohl Neudörfl als auch Eisenstadt um den Titel mitspielen. Obwohl die Jungen wie Ujvary auf internationaler Ebene viele Turniere spielen, hofft Dörr, dass sie dann bei den wichtigen Partien um den Klassenerhalt in der Mannschaftsmeisterschaft dabei sind.

TC Neustift 1. Der Verein verstärkte sich mit dem Slowaken Martin Fekiac und greift dabei zum ersten Mal auf einen Legionär zurück. „Nachdem die Mannschaften viel stärker als sonst sind, mussten wir handeln“, erklärt Mannschaftsführer Marcel Rübenbauer. Trotz der Verstärkung sieht man sich am Wochenende sowohl gegen Neudörfl zu Hause als auch auswärts in Eisenstadt als der große Außenseiter. „Normal gewinnen wir da nicht einmal einen Satz. Es wird schwierig“, so Rübenbauer. Das Bestreben sei es, sich trotzdem in der Landesliga A zu halten.

Herren Gruppe B

TC Haydnbräu St. Margarethen 1.

In der Festspielgemeinde will man sich nicht in die Karten schauen lassen: „Es geht aktuell eher um eine Standortbestimmung. Wir müssen erst einmal ausloten, wo wir stehen und wo die Konkurrenz steht“, erklärt Obmann Bernd Solga. Mit welcher Truppe er in die Doppelrunde gegen Stoob und Stegersbach ziehen will, lässt er noch offen. „Einige Blessuren“ gebe es jedenfalls im Kader, auch bei den Youngsters kommt es vermutlich maturabedingt zu Ausfällen. „Wir müssen noch schauen, wer fit ist“, so Solga ergebnisoffen. Die Konkurrenz habe er zwar schon unter die Lupe genommen, generell nehme man „alle so, wie sie kommen.“

UTC Sportstadt Oberwart 1. Mit Wolfgang Schranz verstärkt auch heuer ein Ex-Daviscup-Spieler die Mannschaft aus Oberwart. Dafür verabschiedete sich Stefan Gartner in Richtung Illmitz. „Schranz wird uns sowohl in der Allgemeinen Klasse als auch in der Bundesliga Herren +45 verstärken“, erzählt Mannschaftsführer Klaus Kojnek. In der Doppelrunde sieht er Stoob als leichten Favoriten, gegen Stegersbach erwartet er sich eine ausgeglichene Partie. Das Ziel ist dennoch vorgegeben: „Wir wollen in unserer Gruppe Zweiter werden, um im oberen Play-off weiterspielen zu können, damit wir die Chance auf den Titel haben“, so der Mannschaftsführer.

UTC Popshop Stegersbach 1. Die Mannschaft sieht sich als der klare Außenseiter in der Gruppe B. „Wir spielen gleich zu Beginn gegen Oberwart und St. Margarethen, die zwei stärksten Mannschaften der Gruppe“, stellt Mannschaftsführer Alexander Friedl klar. Trotzdem wolle man versuchen, den Gegner zu ärgern, „wir werden es ihnen trotz unserer Außenseiterrolle nicht zu einfach machen.“ Ziel bleibt es, sich in der Landesliga A zu halten, „auch, wenn wir im Unteren Play-off weiterspielen. Es sollte zu schaffen sein“, gibt sich Friedl zuversichtlich.

ASKÖ TC Stoob. Mit dem Ziel zweimal zu punkten geht der Außenseiter in die beiden Heimspiele gegen Sankt Margarethen und Oberwart. „Auf den Positionen eins bis drei rechnen wir uns schon etwas aus. Dahinter brauchen wir Glanztage, um etwas zu holen“, erklärt Mannschaftsführer Christian Danzinger. Gegen Sankt Margarethen wird es auch darauf ankommen, ob der Gegner mit seinem Topspieler Isa Mammatguleyyev aus Turkmenistan antritt. „Wenn er dabei ist, wird es schon verdammt schwer“, weiß Danzinger. „Jeweils einen Punkt, also zumindest ein 3:6, trauen wir uns schon zu.“

Damen Gruppe A

UTC Neudörfl 1.

Die amtierenden Meisterinnen rund um Mannschaftsführerin Sarah Voit gelten als klarer Favorit auf den Gruppensieg. Vorsicht ist am Samstag dennoch geboten. Die Gäste aus Oggau sind als Aufsteiger noch eine Unbekannte.

UTC Gerersdorf 1. In der Doppelrunde pausieren die Frauen am Samstag. Am Montag empfangen Mannschaftsführerin Silvia Mittl und ihre Spielerinnen Bad Sauerbrunn am Tennisplatz. Man rechnet sich dabei aber nur wenige Chancen auf einen Sieg aus. Auch das Thema Klassenerhalt ist eher unklar. „Neudörfl ist für uns der Favorit, die anderen Teams kennen wir noch nicht wirklich“, erklärt Mittl. Babara Knor fehlt heuer aufgrund ihrer Babypause, Sabina Chada ist noch immer verletzt. „Wir hoffen, dass Chada uns im Laufe der Saison noch unterstützen kann“, so die Mannschaftsführerin. Es geht ferner darum, Erfahrung in der Landesliga A zu sammeln. Ein Abstieg soll zwar vermieden werden. Sollte man runter in die Landesliga B müssen, so wäre das auch kein Drama im Verein.

UTC Neusiedl/See 1. „Ich denke, der Niveauunterschied ist schon ziemlich groß“, müssen sich Cornelia Stranz und ihr UTC Neusiedl in der höchsten Spielklasse erst zurechtfinden. Das Rezept für die erste Runde: „volle Neusiedler Power.“ Um das Saisonziel vom Klassenerhalt zu erreichen, muss in der Auftakt-Doppelrunde einmal Zählbares als Basis her. Doch die Konkurrenz aus Bad Sauerbrunn und Oggau schläft nicht: „Es wird sicher schwierig.“

TC Oggau 1. Die Oggauer Damen hoffen in der ersten Doppelrunde gegen Neudörfl und Neusiedl auf zwei Siege. „Gegen Neusiedl haben wir in der Vergangenheit fast immer gewonnen“, ist Mannschaftsführerin Stefanie Stipschitz auf einen Sieg im See-Derby eingestellt. Gegen Neudörfl hat man am Westufer des Neusiedler Sees noch kaum Erfahrungen gesammelt, Stipschitz übt sich in Bescheidenheit: „Wir hoffen, dass es kein 0:7 wird. Gerade in Runde eins ist ein gutes Ergebnis besonders wichtig.“

UTC Bad Sauerbrunn 1. 2020 spielten die Kurortlerinnen aufgrund der Corona-Situation nicht mit. 2019 waren sie Vierte, gelten nach der Papierform neben dem Lokalrivalen Neudörfl am ehesten als Anwärter für das Obere Play-off. Am Samstag geht es gegen Aufsteiger Neusiedl/See. Am Montag müssen die Sauerbrunner Damen zum Süd-Gastspiel nach Gerersdorf, jenem Team, das nach sechs Niederlagen im Vorjahr weiterhin auf den ersten Sieg in der Landesliga A wartet.

Damen Gruppe B

TC Habeler-Knotzer Neudörfl 1.

Die Routiniers rund um Elisabeth Habeler bekamen mit Kim Kühbauer junge Unterstützung, gelten in Gruppe B als heißester Anwärter auf Platz eins. Am Samstag steht das Gastspiel in Neutal an. „Die Liftmannschaft“ der letzten Jahre gilt in der Vorrunde als Underdog.

TC Mönchhof 1. Die Mönchhofer zählen der ITN-Wertung nach zu den heißesten Titelanwärterinnen. Den Meistertitel will man aber trotzdem nicht als Saisonziel deklarieren: „Wir haben letztes Jahr ausgesetzt und einige neue Spielerinnen. Es ist aktuell schwer zu sagen, wo wir stehen“, erklärt Mannschaftsführerin Johanna Küfler. „Es hängt immer davon ab, wer von unseren Mädels Zeit hat — leider sind viele am Wochenende verhindert.“

ASKÖ TC Neutal 1. Als krasser Außenseiter sehen sich die Neutalerinnen beim Auftakt gegen den Gruppenfavoriten aus Neudörfl. „Wir werden uns so teuer wie möglich verkaufen“, sagt Mannschaftsführerin Michaela Faymann. Erwarten dürfte man sich von ihrer ersatzgeschwächten Truppe (Anm.: Verletzungen und Schwangerschaften) allerdings nichts. „Wir spielen ohne Druck, rechnen mit dem unteren Play-Off und im schlimmsten Fall kann auch der Abstieg passieren“, so Faymann. Ihr Debüt auf Landesliga A-Ebene werden die beiden Neuzugänge Laura Schremser und Julia Prandler feiern. Für beide gilt es Erfahrungen zu sammeln.

TC Rohrbach 1. Die Rohrbacherinnen beschlossen die Saison sowohl 2019, als auch 2020 auf dem dritten Platz der Landesliga-Endtabelle. Das Halbfinale ist deshalb das klare Ziel von Leonie Rabl und Co. Ein mögliches Schlüsselspiel steht bereits am Samstag am Programm. Da empfängt Rohrbach nämlich den Meister aus dem Jahr 2018, Mönchhof.önchhof.