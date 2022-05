Herren, Landesliga A: Endspiele um die Gruppensiege

Werbung

Foto: BVZ

BAD SAUERBRUNN - BAD TATZMANNSDORF/OBERSCHÜTZEN 7:2. Der Titelaspirant wurde seiner Favoritenrolle gegen die Südburgenländer gerecht, obwohl ein Fauxpas passierte. Die Kurortler vertauschten ihre Nummer eins und Nummer zwei (es muss nach ITN-Stärke nominiert werden). „Es war leider kein Oberschiedsrichter, wie sonst immer vor Ort. Der kontrolliert das normalerweise ohnehin“, seufzt Obmann Walter Dobesch.

Der Schaden hielt sich in Grenzen, weil Markus Böhm gegen Bad Sauerbrunns Martin Kostov ohnehin gewann. Nur das Spiel von Christoph Rehling gegen Bernhard Linzer wurde strafverifiziert. Statt 8:1 hieß es so am Ende 7:2. „Wir haben uns gegen einen übermächtigen Gegner sehr gut verkauft. Der Punkt, den wir für die Strafverifizierung erhielten, bringt uns aber nicht wirklich etwas“, meinte Rehling.

Denn das Ergebnis gegen die Kurortler wird nicht ins untere Play-off mitgenommen. Am Samstag gibt‘s das erste richtungsweisende Spiel: „Wir wollen zumindest gegen St. Margarethen punkten. Danach werden wir in die B-Gruppe gelost, wo wir auch noch gegen Pamhagen antreten müssen.“

Auf Bad Sauerbrunn wartet hingegen zumindest das Vorrunden-Titel-Duell mit Neudörfl. „Der Favorit ist schwierig zu prognostizieren. Wenn sie komplett sind, sehe ich sie leicht vorne. Wir werden jedenfalls mit der stärksten Mannschaft antreten“, verspricht Dobesch den Einsatz von David Perez Sanz und Michael Linzer.

ST. MARGARETHEN - NEUDÖRFL 0:9. Die abstiegsgefährdeten St. Margarethener hatten gegen den Titelverteidiger nicht viel zu lachen. Lediglich im letzten Doppel konnte man einen Satz für sich entscheiden, in den restlichen Spielen blieb man weitgehend ohne Chance. „Neudörfl war einfach deutlich besser, dabei haben sie nicht einmal in Top-Besetzung gespielt“, sagte Mannschaftsführer Jürgen Jelleschitz.

Der Titelaspirant aus Neudörfl überzeugte auf ganzer Linie, vor allem Wolfgang Schranz bot bei seinem Comeback „Tennis vom Feinsten“ (O-Ton Mannschaftsführer Otto Höttinger). Ganz so klar, wie es das Endergebnis vermuten lässt, war der Spielverlauf laut Höttinger aber nicht: „Es war doch die ein oder andere enge Partie dabei, außerdem war der Sturm ein Spielverderber. Es hat viele kuriose Ballwechsel gegeben.“

Am Samstag soll mildes Wetter das Spitzenspiel gegen Bad Sauerbrunn begleiten. Höttinger sieht die Kurortler als leichten Favoriten: „Das erste und zweite Einzel sind ebenso Schlüsselspiele, wie fünf und sechs. Bad Sauerbrunn ist auch hinten sehr kompakt aufgestellt, wenn sie ihren Kader ausreizen.“

ASKÖ TC ENERGIE BURGENLAND EISENSTADT - TV PAMHAGEN 9:0 Vorjahres-Finalist Eisenstadt ist mit einem fulminanten Sieg in die neue Saison gestartet. In der Vorwoche hatte man nach dem Rückzug von Stegersbach spielfrei, vergangenes Wochenende fertigte man Pamhagen deutlich ab und ließ sie nur einmal in die Nähe eines Satzgewinns kommen. „Das gibt uns für die nächsten Spiele ein sehr gutes Gefühl“, so der stellvertretende Mannschaftsführer Roman Pultz.

Vor den Play-offs steht für die Eisenstädter nur noch das Auswärtsspiel in Stoob auf dem Programm. Dort soll der Gruppensieg fixiert werden. „Eisenstadt war übermächtig, da war nicht viel zu machen“, meinte Mannschaftsführer Thomas Bieder vom TV Pamhagen. Die Gruppenphase ist für die Seewinkler bereits vorbei. Der Sieg auf dem grünen Tisch gegen Stegersbach könnte für den Abstiegskandidaten laut Bieder „das Zünglein an der Waage sein.“