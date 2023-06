Aufstiegsspiele: Der Vize geht ins Rennen

Foto: BVZ

Der UTC Neudörfl gewann sein Spiel gegen Bad Tatzmannsdorf - erwartungsgemäß klar - mit 7:2. Marco Mirnegg und Co. gewannen auch das letzte Spiel der Meisterschaft 2023, krönten sich wie schon in den Jahren 2021 und 2022 zum Landesliga-Meister. „Die Mannschaft hat wieder eine tolle Saison gespielt, wir sind seit drei Jahren im Burgenland ungeschlagen“, resümierte Obmann und Mannschaftsführer Otto Höttinger. Dennoch geht Neudörfl nicht den nächsten Schritt, wird die Aufstiegsspiele im September auslassen. „Wir haben alle Vor- und Nachteile besprochen, abgewogen und sind mit den Spielern übereingekommen, dass wir nicht antreten werden“, so der Neudörfler Vereinschef, der ergänzt: „Wir wollen uns einfach auf keine Abenteuer einlassen.“ Neudörfl wird daher, so wie 2022, dem Zweitplatzieren den Vortritt lassen.

„Rechnen uns die Chance auf den Aufstieg aus“

Damals war dies Eisenstadt. Die Landeshauptstädter ergriffen die Möglichkeiten, schafften den Aufstieg und schlagen nun in der 2. Bundesliga auf, haben sogar die Chance auf Liga eins. Vielleicht ein gutes Omen für den diesjährigen Vizemeister, Neudörfls Lokalrivalen Bad Sauerbrunn. Der Zweite verlor zwar sein Liga-Spiel in Güssing am Wochenende 5:4, blieb aber dennoch vor den Südburgenländern - und ist daher für die Aufstiegsspiele im Spätsommer spielberechtigt. Diese Chance wollen die Cracks aus dem Kurort nutzen, das bestätigt deren Mannschaftsführer Patrick Dobesch: „Wir werden an den Aufstiegsspielen teilnehmen.“ Dobesch wollte der Auslosung zu den Play-off-Spielen nicht vorgreifen, nur so viel: „Ich rechne schon mit einer Chance, auch aufsteigen zu können.“ Der Kader sei ausgeglichen, hinzu kommt noch ein weiterer Trumph. Patrick Jozwicki, der in der Liga fehlte, wird im September spielen, wenn es um das 2. Bundesliga-Ticket geht.

Für Güssing endet die Liga mit einem Stockerlplatz. Nachdem die Südburgenländer nicht immer in Bestbesetzung antreten konnten, müsse man mit dem dritten Platz zufrieden sein. „Hätten wir stets mit allen Spielern antreten können, dann wäre wohl sogar der Titel möglich gewesen“, so Mannschaftsführer Christoph Dörr.

Illmitz steigt ab, aber darf sogar noch hoffen

Aufsteiger Illmitz muss hingegen gleich wieder runter: „Wir haben unsere erste Saison der Vereinsgeschichte in der Landesliga absolviert. Wir haben - bis auf unsere Nummer eins - nur auf eigene Spieler gesetzt. Für uns war es ein interessantes und lehrreiches Jahr“, so Gerhard Haider, Mannschaftsführer des TC Illmitz.

Aber Achtung: Möglicherweise wird Illmitz eine weitere Chance in der Landesliga A erhalten, sollte der Modus mit einer Siebener-Liga beibehalten werden. Zur Erinnerung: Weil St. Margarethen zurückgezogen hat, gab es heuer nur sechs Teams in der Landesliga A. Zwei Klubs werden aus dem Norden und aus dem Süden aufsteigen, ergo muss nur der Letzte runter, um 2024 wieder mit sieben Mannschaften starten zu können. Sollte Bad Sauerbrunn aber der Aufstieg gelingen, wäre ein weiterer Platz frei — also müsste Illmitz auch nicht absteigen.