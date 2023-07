Eisenstädterinnen mit weniger Punkten, aber alles gewonnen - Meister!

Foto: BVZ

„Das kommt glaube ich auch nicht so oft vor“, schmunzelte Mannschaftsführerin Kristin Haider-Maurer. Die Frauen des ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt 1 hatten am Ende der Meisterschaft zwar einen halben Punkt weniger als Bad Sauerbrunn. Weil aber alles sechs Partien gewonnen und damit alle Gegnerinnen geschlagen wurden, geht der Meistertitel in die Landeshauptstadt. „Wir sind erleichtert und überglücklich“, jubelte Haider-Maurer mit ihrem jungen Team. Der letzte Puzzlestein zum Triumph war der 4:3-Heimsieg gegen Neudörfl. Zwar musste Kim Kühbauer aufgrund einer Schulterverletzung w.o. geben. Trotzdem konnten ihre Kolleginnen die Kastanien aus dem Feuer holen und den Titel einstreifen. Jetzt geht es für die Eisenstädterinnen im Herbst um den Aufstieg in die 2. Bundesliga. „Darauf freuen wir uns schon sehr“, blickt Haider-Maurer der Herausforderung mit Begeisterung entgegen. „Natürlich wollen wir da alles geben. Aber es ist für uns kein Druck da. Wir müssen nicht aufsteigen. Wenn es heuer nicht klappt, dann eben ein anderes Mal.“ Die Erfolgschancen werden jedenfalls stark davon abhängen, wie Kim Kühbauer und Lea Haider-Maurer zur Verfügung stehen werden. „Die beiden sind viel unterwegs. Wenn sie aber einsatzbereit sind, dann werden wir sehr wohl unsere Chancen haben“, so Kristin Haider-Maurer.

