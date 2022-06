Neudörfls Herren setzten eine Duftmarke

Werbung

Foto: BVZ

NEUDÖRFL - BAD SAUERBRUNN 6:3. Das Spitzenspiel der Gruppe A wurde erst in den Doppeln entschieden. Nach dem 3:3 in den Einzeln, gewann der Vorjahresmeister alle Partien: „Damit hätte keiner gerechnet: Ich nicht, die Mannschaft nicht und auch der Gegner nicht“, jubelt Neudörfl-Mannschaftsführer Otto Höttinger über den Derbysieg.

Im oberen Play-off macht sich der Titelverteidiger nun auf die Jagd nach Tabellenführer Eisenstadt. Höttinger rechnet mit einem Endspiel am 18. Juni auf heimischer Anlage. „Zunächst werden wir aber auch Stoob nicht unterschätzen.“ Bad Sauerbrunns Titelchancen sind auf ein Minimum gesunken. „Wir gratulieren Neudörfl. Sie haben in den Doppeln besser aufgestellt. Wir sind davon ausgegangen, dass wir nach den Einzeln 4:2 führen. Wir sind enttäuscht, haben mehr erwartet“, seufzt Obmann Walter Dobesch.

TATZMANNSDORF/OBERSCHÜTZEN - ST. MARGARETHEN 3:6. Trotz der Niederlage geben den Heimischen vor allem die zwei Siege von Georg Gamauf (bezwang Benedikt Peischler) und Roman Wenzel (er fightete gegen Florian Rivalta toll zurück) in Kombination mit einem w.o.-Doppelsieg viel Hoffnung auf einen möglichen Klassenerhalt.

Denn der eroberte Punkt kann im unteren Play-off noch viel wert werden. „Wir sind sehr zufrieden und hatten gar nicht damit gerechnet, einen Punkt ins untere Play-off mitnehmen zu können. Den können wir dort sicher gut gebrauchen“, resümierte Gamauf.

Nachdem die Landesliga A am 4. Juni spielfrei ist, trifft man am 11. Juni auswärts auf Pamhagen. Auch beim Gegner aus Sankt Margarethen war man mit dem Ergebnis glücklich. Denn nach dem w.o.-Erfolg über Stegersbach und dem Sieg über Bad Tatzmannsdorf hätte man mit einem Erfolg im einzig verbleibenden Saisonspiel gegen Pamhagen Platz eins im unteren Play-off fix.

Im Südburgenland trat man wegen des Ausfalls von Bernd Widhalm mit zwei Legionären auf den ersten beiden Positionen an. „Das hat sich für uns ausgezahlt, denn sie haben ihre Einzel und auch das Doppel recht klar gewonnen“, resümierte Mannschaftsführer Jürgen Jelleschitz.

STOOB - EISENSTADT 0:9. Der Tabellenzweite der Gruppe B aus Stoob konnte den Titelanwärter nicht fordern. 110 der 136 gespielten Games gingen an den Klub aus der Landeshauptstadt. Damit gewann man noch ein wenig deutlicher als am Wochenende zuvor gegen Pamhagen.

„Dass Stoob zwei Ausfälle zu verschmerzen hatte, hat uns sicher in die Karten gespielt“, meinte Mannschaftsführer-Stellvertreter Roman Pultz. In der Gruppe B der Landesliga A musste Eisenstadt in drei Spielen keinen einzigen Satz abgeben. „Nachdem wir das Ergebnis gegen Stoob ins obere Play-off mitnehmen, bringt uns dieser Sieg einiges“, so Pultz.