Rekordverdächtige 14. Auflage der Tennis-Staatsmeisterschaften

Werbung

Österreichs Tennis-Elite gibt sich auch heuer wieder ein Stelldichein im Burgenland. Bereits zum 14. Mal in Folge finden vom 26. Juni bis zum 3. Juli 2022 die österreichischen „Burgenland Energie-Tennis-Staatsmeisterschaften“ auf der Anlage des Sporthotels Kurz in Oberpullendorf statt.

Das TeilnehmerInnenfeld verspricht wieder feinste Tenniskost: Eine der FixstarterInnen ist Österreichs Nr. 1 bei den Damen, Julia Grabher, bei den Herren sind Dennis Novak und Sebastian Ofner fix gemeldet. Auf die SpielerInnen wartet ein Rekordpreisgeld von insgesamt 52.000 Euro. Parallel finden wieder die Rollstuhltennis-Staatsmeisterschaften statt; Start ist am 1. Juli.

Für ein vielfältiges Rahmenprogramm ist ebenfalls gesorgt: Erstmalig wird die Playersparty in der Ritterburg Lockenhaus gefeiert, und am Superfriday gibt es wieder das traditionelle Charity-Hobbyturnier, mit einem Galadinner und einem Pokerturnier zum Abschluss. Für Tennisfreunde, die bei den Spielen nicht vor Ort dabei sein können, ist ebenfalls gesorgt: Vier von fünf Hauptbewerbs-Spieltagen werden live auf ORF Sport+ gezeigt; live übertragen wird auch erstmals auch das Finale der Rollstuhltennis-Staatsmeisterschaften.

Perfekte Infrastruktur vor Ort

„Es freut mich, dass Oberpullendorf auch heuer wieder das Mekka des heimischen Tennissport ist. Wie jedes Jahr ist der Veranstalter Günter Kurz der Garant dafür, dass die Meisterschaften wieder perfekt organisiert sind und höchst professionell ablaufen werden. Die perfekte Infrastruktur im Sporthotel Kurz war für das Land Burgenland auch ausschlaggebend, die neu gegründete Tennisakademie Burgenland dort anzusiedeln. Mit der Tennisakademie wollen wir den Tennissport im Burgenland noch populärer machen und mehr Kinder und Jugendliche für den weißen Sport begeistern – und sie wird auch den Standort weiter aufwerten. Hier findet unser Tennis-Nachwuchs unter Leitung von Wolfgang Thiem beste Trainingsbedingungen vor, um an den Profisport herangeführt zu werden – mit dem Ziel, in naher Zukunft bei den Tennis-Staatsmeisterschaften um den Titel mitzuspielen“, betonte Sportlandesrat Dorner bei der Präsentation. Am Superfriday, 1. Juli, lädt die neueröffnete Tennisakademie beim Tag der offenen Tür zum Besuch.

„Wir freuen uns, als Titelsponsor wieder bei den Tennis-Staatsmeisterschaften dabei sein zu dürfen. Wir haben jetzt zwei Jahre hinter uns, die mit sehr vielen Einschränkungen verbunden waren. Jetzt ist die Phase, wo wir endlich wieder loslegen können. Ich lade alle ein, besonders auch mit den Kindern hierherzukommen, sich vom Tennis begeistern zu lassen und das Turnier und die Region zu genießen. Das Ambiente hier bei den Tennis-Staatsmeisterschaften, auch das Rahmenprogramm ist einzigartig. Wir als Burgenland Energie wollen den Spaß mit Energie zeigen, nach dem Motto ‚bessere Energie für die Menschen‘ und für Energieunabhängigkeit“, sagte Burgenland Energie CEO Stephan Sharma.

Großes Lob spricht ÖTV-Präsident Martin Ohneberg Veranstalter Günter Kurz aus: „Die tolle Entwicklung des Turniers ist in erster Linie Günter Kurz und seinem Team zu verdanken. Sie haben aus der Veranstaltung das Flagship-Turnier des nationalen Turniertennis gemacht. Hier wird den Spielerinnen und Spielern alles geboten, was das Herz begehrt. Ein großer Dank allen Beteiligten, von den Sponsoren bis zum Organisationsteam“. ÖTV-Geschäftsführer Thomas Schweda unterstreicht: „Günter Kurz ist es in den vergangenen Jahren gelungen, auf seiner Anlage eine Top-Sportveranstaltung aufzubauen. Es ist ein wunderbares Turnier geworden“.

„Ein Blick in die Siegerliste genügt, um die Attraktivität des Turniers zu unterstreichen: Stefan Koubek, Dominic Thiem, Andreas Haider-Maurer, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Julia Grabher, Sinja Kraus, Melanie Klaffner. Ich selbst durfte bei meinen Starts 2020 im Einzel und im Doppel auch das tolle Flair auf der Anlage und das Service im Sporthotel Kurz genießen“, betonte ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer.