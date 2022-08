Tennis ÖTV-Jugendmeisterschaften mit historischem Erfolg für das Burgenland

Dietmar Heger

Die BTV-Talente Lea Haider-Maurer, Leonie Rabl, Thilo Behrmann, Alexander Wagner und Anton Kahlig (v.l.) standen in ihren jeweiligen Jahrgängen im Finale der ÖTV-Jugendmeisterschaften. Marion Marouska, Gernot Dreier (l.) und BTV-Generalsekretär Markus Pingitzer (r.) gratulierten. Foto: BVZ

E in Dutzend Medaillen, sechs davon in Gold, in fünf von sechs Einzel-Bewerben einen Finalisten gestellt. Die VARTA ÖTV-Jugendmeisterschaften der U12, U14 und U16 in Innsbruck wurden zu einer Erfolgsgeschichte für den rot-goldenen Verband.