Hallenmeisterschaften: Acht Bewerbe brachten neun Jugend-Landesmeister

Anfang des Jahres wurden die Landesmeister der Kids (U8 bis U11), der Allgemeinen Klasse und der Senioren in Oberpullendorf gekürt. Am vergangenen Wochenende wurde nun in Oslip um die letzten sechs Landestitel im Einzel sowie zwei im Doppel gekämpft.

Die meiste Spannung brachten dabei die Finalspiele der U12-Bewerbe. Die Kobersdorferin Saskia Feucht hielt die Partie gegen Valentina Braun lange offen, ehe sie sich mit 5:7 und 2:6 geschlagen geben musste. Bei den Burschen gab vorerst Theodor Kojnek den Ton an (6:1), doch Henri Mayer konterte seinerseits mit einem 6:1 und hatte in der Verlängerung des Entscheidungssatzes das bessere Ende für sich.

Weniger Spannung ließen die Favoriten der weiteren Bewerbe aufkommen. Österreichs Top-Spieler Anton Kahlig und Lea Haider-Maurer holten die U14-Einzel ohne Satzverlust, Kahlig krönte sich mit Julian Reisner auch zum Doppel-Landesmeister.

Gar ohne Gameverlust gestaltete Constantin Neubauer seine drei Auftritte bei den U16-Burschen. Der U18-Bewerb ging an Alexander Gschiel, der gegen Paul Kahlig und Nikolaus Kojnek souverän auftrat. Einen versöhnlichen Abschluss bei den Landesmeisterschaften fand Theodor Kojnek. Im Doppel holte er mit Frederik Szüsz den Titel, der ihm im U12-Einzel verwehrt blieb.