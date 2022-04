Pichler: Saison-Break wegen Corona

Werbung

Novak Djokovic hat es schon erwischt, Rafael Nadal und Dominic Thiem ebenso. Die Liste der Tennisprofis, die bereits mit dem Coronavirus infiziert waren, ist lang. Am Freitag ereilte schließlich auch Burgenlands besten Tennisspieler die vielgefürchtete Hiobsbotschaft: positiver Corona-Test, mindestens fünf Tage Quarantäne.

Eigentlich hätte David Pichler diese Woche beim Challenger-Turnier in Split aufgeschlagen, das Antreten an der Adriaküste fiel damit aber ins Wasser.

Immerhin ist Pichler von einem schweren Verlauf verschont geblieben: „Am Anfang hatte ich ganz leichte Symptome, aber jetzt eigentlich nichts mehr“ sagt der 25-Jährige im Gespräch mit der BVZ.

Pichler hofft nach einer möglichen Freitestung nächste Woche das M25-Turnier in Kairo zu spielen. Dort möchte er nahtlos an seine bislang sehr erfolgreiche Sandplatzsaison anknüpfen. Nach einigen Turniersiegen auf der ITF-Tour erreichte er zuletzt beim Challenger-Turnier in Sanremo mit Partner Petros Tsitsipas das Viertelfinale.