Christoph Stadler: Spiel, Satz und Sieg am Marketing-Sektor

Es ist kein Zufall, dass Stadlers Frau Michaela mit www.sportlicher.at seit 2014 eine Online-Plattform betreibt, in deren Rahmen durch gezielte Veranstaltungen - wie den Businessrun rund um den Neufelder See oder die Ski-Challenge in Schladming/Ramsau - die Sportbegeisterung in Österreich gesteigert werden soll.

Auch Ehemann Christoph lebt die Sportbegeisterung in seinem Beruf. Als Marketingleiter des Telekommunikationsanbieters Drei fädelte der 46-Jährige zuletzt eine Partnerschaft mit dem Österreichischen Tennisverband (ÖTV) ein, die speziell auf den Nachwuchs abzielt. Im Zuge einer neuen Kidstennis-Offensive konnten sich Stadler und Co. dementsprechend positionieren. Speziell im Nachwuchs, etwa mit dem Schultenniscup in den Altersklassen U14 und U18, soll hier einiges weitergehen. Der ÖTV stellte in diesem Zusammenhang zuletzt auch das Konzept Kidstennis am Rande der Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle vor, das durch Initiativen wie das Intensivieren am Nachwuchstrainer-Sektor, der ÖTV-Kids-Club-Lizenz als Gütesiegel für Vereine mit Schwerpunkt auf Nachwuchsförderung und qualitative Ausbildung oder die neue Website www.kidstennis.at als Info-Portal punkten soll.

Nachwuchstennis ist besonders stark im Fokus der aktuellen Drei-Marketingstrategie. Foto: zVg

Genau in diesem Sog wollte Christoph Stadler auch Drei positioniert sehen, denn: „Telekommunikation und Tennis haben einiges gemeinsam: Beide benötigen ein zuverlässiges Netz, bei beiden geht es um Schnelligkeit, Präzision, Technik und Innovationskraft. Tennis ist zudem ein wichtiger Gesellschaftsfaktor, dieser Sport verbindet unterschiedlichste Menschen. Wir tun das Gleiche, deshalb ist das auch eine sehr gute Partnerschaft.“

Der 46-jährige Burgenländer bearbeitet selbst gerne die Filzkugel, vor allem das Augenmerk auf den Nachwuchs hat im Zuge der Kooperation gereizt, denn: „Wir wollen mit verschiedenen Aktionen den Nachwuchs fördern und dadurch Erlebnisse für Kinder und die Jugend im österreichischen Tennissport schaffen.“

Bei den Erste Bank Open in der Wiener Stadthalle wurde dazu eine spezielle Fanzone aufgebaut - mit der Möglichkeit von 360°-Videos am virtuellen Court, einer täglichen Verlosung eines Münzwurfs direkt und live am Court oder Meet and Greet mit Tennisprofis. „Letztlich geht es auch mit unserem Beitrag darum, Anreize zu setzen, um mehr Jugendliche für den Tennissport zu begeistern,“ stellt Stadler klar. Klarerweise will der Marketingleiter mit seinem Team auch die eigene Marke stärken. Die Tennisszene ist hier ein breites und geeignetes Spielfeld, denn: „Wir wollen mit unseren Produkten sowie unserer Technologie den Vereinen die Möglichkeit geben von der Digitalisierung zu profitieren.“