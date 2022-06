Sportliche Ferien mit Camp-Spaß: BVZ-Gewinnspiel für Neudörfl

Werbung

Die Camps finden dabei alle neun Ferienwochen statt – und das bei jeder Witterung, denn die Tennishalle ist im Angebot inkludiert. Spaß gibt es auch im Funpark mit Trampolin, Hüpfburg, Minifußball, Federball und vielen anderen Sportarten. Auch den hauseigenen Kinosaal besuchen die Campkinder – dies ist eine weitere Attraktion beim Angebot.

Los geht es bei jedem Camp am Montag, bis Donnerstag läuft der Betrieb von 9 bis 16 Uhr. Am Freitag findet das Camp dann immer von 9 bis 12 Uhr (Abschlussveranstaltung mit Siegerehrung) statt.

Angesprochen fühlen können sich bei diesem Angebot alle sport- und tennisbegeisterten Youngsters, die sich in den Ferien bewegen und Sport betreiben möchten, die den Tennissport überhaupt einmal erst kennenlernen wollen oder die ihre bestehenden Tenniskenntnisse intensivieren möchten.

Ein Camp-Startplatz beim BVZ-Gewinnspiel

Die BVZ verlost für das Tennis- und Sportcamp von 15. bis 19. August einen Startplatz. So einfach können Sie gewinnen: Schicken Sie uns dafür ein E-Mail (Betreff „Tenniscamp“) mit Name und Telefonnummer an gewinnspiel@bvz.at – Einsendeschluss ist der 4. Juli.