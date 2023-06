Staatsmeisterschaften: Quali startet am Samstag

Am Samstag (1. Juli) werden die win2day Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf mit den ersten Qualifikationsspielen eröffnet. Insgesamt 94 Herren und 53 Damen haben für das größte nationale Turnier genannt. Unter ihnen auch die Topstars Sebastian Ofner (ATP-Nummer 69), Filip Misolic (141), Dennis Novak (159) bei den Herren sowie Julia Grabher (WTA-Nummer 54) und Sinja Kraus (193) bei den Damen. Eine Teilnahme der Aushängeschilder hängt freilich auch von deren Erfolg beim Grand Slam-Turnier in Wimbledon ab. Filip Misolic unterlag an der Curch Road in der ersten Qualifikationsrunde Dennis Novak und wird somit in Oberpullendorf zu sehen sein. Alle weiteren Stars waren zu Redaktionsschluss noch im Bewerb vertreten.

Aus burgenländischer Sicht fehlt ein klingender Name in der Nennliste. David Pichler wird bei den Staatsmeisterschaften 2023 nicht am Start sein. Dafür rückt die jüngere BTV-Garde an. Neben den beiden Güssingern Matthias Ujvary und Benedikt Szerencsits sind auch der Eisenstädter Michael Frank und der Neudörfler Niklas Maislinger am Start. Bei den Damen heißen die rot-goldenen Beiträge Alina Michalitsch und Amelie Gindl.

Als Zuschauerhighlight dient wie in den vergangenen Jahren der Super-Friday mit den Viertelfinalspielen, einer Pressekonferenz, dem Charity-Doppel von Sportlandesrat Heinrich Dorner (ab 14.30 Uhr) sowie dem Official Dinner inklusive eines Infovortrags zur Tennisakademie Burgenland. Ebenfalls im Einsatz sind ab Freitag, den 7. Juli, die Rollstuhlfahrer. Um Zugpferd Nico Langmann wird sich die gesamte nationale Herren-Elite einfinden.