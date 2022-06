Staatsmeisterschaften: Sport-Hotel-Kurz hat bereits 14 Mal überzeugt

Werbung

Auf Challenger-Ebene, also der zweithöchsten professionellen Turnierstufe weltweit, wären die Tennis-Staatsmeisterschaften ein „sehr gutes“ Turnier. Das sagt mit Sebastian Ofner einer, der es wissen muss. Der zweifache Gewinner und aktuelle Titelverteidiger kennt sowohl die ATP-, als auch die Challenger-Tour, und schätzt so wie viele weitere Akteure das Paket der „Staats“.

Mittlerweile beträgt das angehobene Gesamtpreisgeld 52.000 Euro – Rekord. Dazu erhalten alle Teilnehmer im Hauptfeld Free Hospitality, also freie Nächtigung und Vollpension. Das Turnier, mittlerweile mit Burgenland Energie als Titelsponsor an Bord, ist einfach gewachsen.

Hauptverantwortlich dafür ist der Veranstalter, Günter Kurz. Das bestätigten im Rahmen einer Pressekonferenz unter anderem Sportlandesrat Heinrich Dorner („Kenne niemanden, der seit so vielen Jahren so engagiert an die Sache herangeht.“) oder auch ÖTV-Präsident Martin Ohneberg. Der sagt: „Für den Verband sind diese Staatsmeisterschaften eines der wichtigsten Events im Turnierkalender.“

„Einer alleine kann eine Idee haben. Es muss trotzdem alles gemeinsam zusammenlaufen.“ Günter Kurz

ÖTV-Sportdirektor Jürgen Melzer, selbst langjähriger Profi, ergänzt: „Alleine das Preisgeld zeigt den Stellenwert dieses Turniers. Kein Spieler kann sich hier über irgendetwas beschweren.“

Und was sagt Burgenlands Tennisverbands-Boss Kurz selbst? Der stellt klar, dass „einer alleine eine Idee haben kann. Es muss trotzdem alles gemeinsam zusammenlaufen. Wir haben da seit 2009 wirklich etwas aus diesem Turnier gemacht.“ Dazu gehört seit Neuestem auch eine Erweiterung der Bewerbe.

Neben der Allgemeinen Klasse bei den Herren und Damen werden ab Freitag (1. Juli) zum mittlerweile zweiten Mal auch in Oberpullendorf die Rollstuhl-Staatsmeisterschaften ausgetragen.

Das Rahmenprogramm hat zudem seit Jahren einen hohen Stellenwert. Diesmal warten eine Playersparty auf Burg Lockenhaus am 29. Juni, oder der Super-Friday am 1. Juli mit einem Tag der offenen Tür der neugegründeten Tennisakademie Burgenland, dem Charity-Doppelturnier des Landes, dem Official Dinner und einem Pokerturnier.

All das müsste eigentlich, noch dazu bei freiem Eintritt, auch die Massen anlocken. Nach wie vor ist das aber der einzige Punkt, der auf der Agenda noch offen ist. Nur schwer lässt sich die mobile Tribüne am Centre Court füllen.

Günter Kurz jedenfalls will auch hier dranbleiben und weiter die Werbetrommel rühren, auch wenn ihm beim Thema Zuschauer mittlerweile fast der Schmäh ausgeht. Und dann kommt es aber doch noch, das klassische Lächeln und ein Spruch Marke Kurz: „Wenn wir die Staatsmeisterschaften dann das 28. Mal durchführen, wird die Bude komplett voll sein.“