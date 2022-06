Staatsmeisterschaften: Staraufgebot im Anmarsch auf Oberpullendorf

Werbung

Seit 2009 gibt sich das Who-is-who der rot-weiß-roten Tennisszene einmal pro Jahr die Klinke zu den Courts des TC Sport-Hotel-Kurz in die Hand.

Allein die Siegerliste (unter anderem Dominic Thiem, Dennis Novak, Sebastian Ofner, Andreas Haider-Maurer, Stefan Koubek, Julia Grabher, Sinja Kraus, Melanie Klaufer sowie Rollstuhl-Olympionike Nico Langmann) zeigt, wie sich die „Staats“ am Gipfel des Fenyös in den vergangenen Jahren entwickelt haben.

Kein unwesentlicher Punkt für den Anmarsch der Stars ist natürlich die Anhebung des Preisgeldes (52.000 Euro) auf Niveau eines Challenger-Turniers, also einem Bewerb auf zweihöchster Ebene auf der interationalen Bühne. Auf diesem Niveau bewegt sich laut Österreichs Nummer zwei Sebastian Ofner auch das Rundherum des Turniers: „Die Unterbringung und die Verpflegung sind auf einem extrem guten Level.“

Ritterliche Playersparty als neues Highlight

Aber nicht nur die Spieler, sondern auch die Zuschauer sollen sich vom 26. Juni, wenn die Qualifikation startet, bis zum 3. Juli, wenn die Finalspiele auf dem Programm stehen, rundum wohlfühlen.

Zum Programm der Vorjahre, das am „Super-Friday“ ein Charity-Doppel, das Official Dinner sowie ein Pokerturnier beinhaltete, gesellte sich heuer auch eine „ritterliche Playersparty“, die am Dienstag auf der Burg Lockenhaus über die Bühne geht. Ein eigener Shuttlebus wird die Gäste sicher ans Ziel bringen.

Zurück zum Sportlichen: Aus burgenländischer Sicht ist einmal mehr David Pichler, der sich 2019 den Titel holte, der große Hoffnungsträger. Lokalmatadorin Karoline Kurz, immerhin auch schon einmal im Semifinale, geht ebenso an den Start wie die Youngsters Kim Kühbauer, Leonie Rabl, Niklas Maislinger, Piet Luis Pinter, Matthias Ujvary und Michael Frank. Sie alle werden das Flair bei den „Großen“ genießen.

Wie auch Rollstuhltennis Olympia-Teilnehmer Nico Langmann, der sich auf sein zweites Antreten in Oberpullendorf freut. Dieser Bewerb beginnt am Freitag, den 1. Juli, die Finalspiele finden ebenfalls am Sonntag, den 3. Juli statt und werden auch live im ORF übertragen.