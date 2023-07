Tapfere Burgenländer landeten auf Rang acht

Für den ÖTV Kids Team Cup im Leistungszentrum Südstadt nominiert jeder Landesverband Burschen und Mädchen der Altersklassen U9 (Orange Court) und U10 (Green Court), die jeweils in Einzel- und Doppelspielen sowie in sportmotorischen Aufgaben gegeneinander antreten.

Die rot-goldene Auswahl traf in der Vorrundengruppe auf Wien und Salzburg, musste allerdings mit der Bürde, keine U9-Spielerin stellen zu können, leben. „Das war leider nicht zu kompensieren“, erklärt BTV-Generalsekretär und Betreuer Markus Pingitzer die klare Schlappe gegen Wien und die knappe Niederlage gegen Salzburg. Als Gruppenletzter ging es daher in die Spiele um die Ränge sieben bis neun. Dort hielt man gegen die Steiermark gut mit, musste sich aufgrund des w.o. gegebenen U9-Mixed-Doppels aber mit 35:40 geschlagen geben. Im abschließenden Duell mit Kärnten gelang schließlich der erste Erfolg. „Wir konnten uns in den Einzeln und Doppeln schon einen Vorsprung herausspielen und gewannen auch die Sportmotorik“, so Pingitzer, der mit dem Einsatz seines Teams an allen vier Turniertagen sehr zufrieden war.