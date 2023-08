Tennis Europe Tour: Rot-Gold holt vier Turniersiege in Krems

Insgesamt 171 Spieler und Spielerinnen aus 18 Nationen waren in Niederösterreich mit von der Partie. Die beste Bilanz konnten am Ende aber die burgenländischen Talente aufweisen. Im Einzelbewerb der U16-Mädchen sicherte sich die 12-jährige Lea Haider-Maurer (ASKÖ TC Burgenland Energie Eisenstadt) ihren zweiten Turniersieg – nach Haid in der Vorwoche – in Folge. Einem klaren Auftaktsieg folgten drei enge Spiele sowie ein packendes Endspiel gegen die Italienerin Francesca Galli, welches die Trausdorferin mit 6:1, 2:6 und 6:4 für sich entschied. Als Lohn für den Einzelsieg und Platz drei im Doppelbewerb mit Anna Richtar gab es einen weiteren Sprung in der Rangliste von 44 auf 22. Auch der U16-Bewerb der Burschen endete mit einem rot-goldenen Sieg. Und das sogar doppelt: Niklas Maislinger (UTC Neudörfl/WienInvest Group) schaltete zu Turnierbeginn seinen Klubkollegen Alexander Gschiel und dann auch Akademie Burgenland-Spieler Jan Hemetzberger (UTC Bad Sauerbrunn) aus. Der Start zu einem Erfolgslauf, der ihn ohne Satzverlust zum Turniersieger machte. Im Finale ließ Maislinger dem Ungarn Marcell Kovacs beim 6:2, 6:2 keine Chance. Gemeinsam mit Florian Doleys veredelte der Neudörfl-Akteur seine Turnierwoche. Im Doppel-Endspiel ging es gegen Gschiel/Scharner aber weitaus enger zu – 7:6, 2:6, 10:8.

Durchaus erfolgreich gestalteten sich auch die U14-Bewerbe. Anton Kahlig (ASKÖ TC Hornstein) musste sich erst im Semifinale dem späteren Turniersieger Tomas Wirgler (CZE) geschlagen mit 6:7, 1:6 geschlagen geben. Anna Posch (UTC Eisenstadt) musste zwar im Einzel früh die Segel streichen, durfte sich am Ende aber doch über eine gelungene Turnierwoche freuen. An der Seite von Lara Linder spielte sie im Doppel-Finale nach zwei ausgeglichenen Sätzen (6:4, 4:6) ein famoses Match-Tiebreak und durfte nach dem 10:4 über Vendula Mojzisova (CZE)/Ela Skalicka (SVK) den Siegerpokal stemmen.