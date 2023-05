Tennis-Staatsmeisterschaften: Neuer Sponsor und viele Stars im Anflug

Julia Grabher, Sinja Kraus, Sebastian Ofner, Filip Misolic, Dennis Novak und Lucas Miedler. Alle schon bekannte Gesichter bei den Staatsmeisterschaften in Oberpullendorf. Ob ihrer zuletzt aufstrebenden Form auf der internationalen Bühne darf es durchaus als ein Kompliment seitens der ÖTV-Stars für Organisator Günter Kurz gewertet werden, dass das Sextett auch für die diesjährige Auflage 2023 seine Nennung abgab. Einen Haken, wenn man so will, gibt es dann aber doch. Das tatsächliche Antreten hängt von der Performance in Wimbledon ab.

Da das Turnier in der ersten Woche des Grand Slam-Rasenklassikers stattfindet, werden Ofner und Co. nur an den Start gehen, wenn es nicht über die erste Runde in England hinausgeht. Das war allerdings auch schon in den vergangenen Jahren so – auch da konnte sich das Starterfeld dann stets sehen lassen. Die sportliche Qualität bleibt also gleich. Was sich geändert hat, ist der Namen des Hauptsponsors. In den kommenden fünf Jahren wird win2day auf den Bannern zu lesen sein.

Auch der vorherige Namensgeber Burgenland Energie bleibt an Bord und stellt erstmals eine LED-Spielstandsanzeige sowie eine Geschwindigkeitsmessung auf dem Centre Court zur Verfügung. Fast schon in gewohnter Weise wurde übrigens auch das Startgeld erhöht. Heuer werden insgesamt 54.000 Euro an die Akteure ausgeschüttet.

Erstmals auf nationaler Ebene gibt es auch beim parallel laufenden Rollstuhltennisbewerb ein Preisgeld. Auch die Side-Events dürfen bei einem Event dieser Größenordnung natürlich nicht zu kurz kommen. Am Super-Friday findet neben den Viertelfinalspielen in gewohnter Manier auch das Charity Doppel von Landesrat Heinrich Dorner statt.

Die Players Party inkludiert heuer auch ein Discokegeln und auch Zuschaueraktionen an den Finaltagen sind geplant. „Heuer werden auch erstmals VIP-Packages angeboten“, erzählt Günter Kurz.

Die Qualifkation startet übrigens am Samstag, den 1. Juli. Der Hauptbewerb geht ab Mittwoch, den 5. Juli über die Bühne, das Finale steigt dann am Sonntag, den 9. Juli.