Ein Titel mit dem „falschen“ Partner

„Eigentlich habe ich geplant mit Vincent Ruggeri zu spielen. Aber der hat einen Tag vor dem Turnier wegen einer Verletzung abgesagt“, erzählt David Pichler. „Ein Glück, dass Alex Knaff noch keinen Partner hatte.“ Die besagte Partnernot wurde bei den Sudstroum Open in Esch/Alzette (Luxemburg) zur Tugend gemacht. Pichler/Knaff harmonierten von Beginn weg gut und feierten drei klare Zwei-Satz-Siege in Folge. Erst im Endspiel gegen die Griechen Dimitris und Stefanos Sakellaridis musste man den ersten Satzverlust hinnehmen. Das glatte 1:6 wurde umgehend mit einem 6:1 gekontert. Im Match-Tiebreak wurde es dann extrem spannend. Der Osliper und sein Luxemburger Partner behielten aber die Nerven und gewann mit 12:10. „Wir hatten am Ende auch das notwendige Glück“, meinte das BTV-Ass.

Auch im Einzel durfte sich Pichler über zwei Siege freuen, ehe er im Viertelfinale an Chris Rodesch (LUX) mit 6:7, 2:6 scheiterte. „Die Leistungen waren in Ordnung“, so Pichler.