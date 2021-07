Burgenlands Spitze im Erwachsenen- und Nachwuchsbereich konnte zuletzt mehrfach aufzeigen. Der Überblick:

Im Erwachsenentennis war der Osliper David Pichler im Rahmen der ITF-Tour beim Turnier im slowenischen Velenje gerade im Doppel einmal mehr eine Klasse für sich. Der 25-Jährige setzte sich an der Seite von Neil Oberleitner im Endspiel gegen das kroatische Duo Duje Kekez/Frane Nincevic 6:4, 7:6 durch und gewann. Zu kämpfen hatten beide im Semifinale, ehe das argentinische Gespann Hernan Casanova/Matias Zukas nach 6:3, 4:6 im Champions Tie Break 10:4 geschlagen wurde. Im Einzel scheiterte er in Runde eins am späteren Finalisten, dem Tschechen Patrik Rikl, mit 3:6, 6:4, 2:6.

Telavi in Georgien war ein sehr guter Boden für Matthias Ujvary. Der 17-jährige Güssinger setzte sich nach dem Sieg im Einzel und Doppel auch beim zweiten ITF J5-Turnier im Einzel die Krone auf. Im Doppel kam er mit seinem Partner Syl Gaxherri diesmal zwar nicht in den Bewerb, dafür setzte er im Einzel wieder ein Ausrufezeichen. Gerade einmal zehn Games gab er am Weg in das Finale ab, das er nach w.o. kampflos gegen den Tschechen Jakub Filip (den er beim ersten Event im Semifinale 6:2, 6:1 schlug) für sich entschied. In den beiden Wochen gab Ujvary überhaupt nur einen einzigen Satz ab, ließ somit seinem ersten Titel auf der ITF-Tour gleich den zweiten Einzel-Turniersieg folgen und bestätigte so seinen bis dato größten Karriere-Erfolg eindrucksvoll.

Kim Kühbauer und Leonie Rabl waren zuletzt in Slovenska Lupca (Slowakei) beim „Pepas Cup U16“ aktiv und siegten bei diesem Kategorie-3-Turnier der Europe Junior Tour im Doppel. Das auf Nummer 1 gesetzte U14-Duo musste dabei aber bei jedem Antritt das Kämpferherz auspacken und setzte sich jeweils im Champions Tie Break durch – so auch im Finale gegen das ukrainisch/tschechische Team Aleksandra Ifailova/Denisa Zoldakova mit 6:3, 2:6, 10:8. Im Einzel schaffte es Kühbauer ins Semifinale, Rabl kam unter die letzten Acht. Für beide diente das Turnier vor allem im Doppel der Vorbereitung auf die ab Montag startende U14-Europameisterschaft. Die Wulkaprodersdorferin Kühbauer und die Rohrbacherin Rabl wurden nominiert und werden somit Österreich im tschechischen Most nicht nur im Einzel, sondern auch als rot-goldenes Doppel-Duo vertreten.

Aufhorchen ließ auch wieder Toni Kahlig. Der Eisenstädter gewann als Jahrgangsjüngerer beim U12 Kat. 1-Turnier in Fürstenfeld sowohl den Einzel-, als auch den Doppelbewerb. Mit seinem Partner Nikita Sikanov blieben den Gegnern im Verlauf des Turniers insgesamt nur sieben Games. Im Einzel kam es im Semifinale zum Duell gegen Sikanov, das Kahlig nach Abwehr von zwei Satzbällen letztlich 7:6, 6:2 für sich entscheiden konnte. Das Finale war dann eine klarere Sache mit einem 6:0, 6:1 gegen Paul Schindler.