UTC Bad Sauerbrunn: Chance auf die Bundesliga lebt

„Ich gehe davon aus, dass Hard so stark wie möglich kommt“, spekuliert Bad Sauerbrunns Mannschaftsführer Patrick Dobesch mit einem hartnäckigen Gegner aus Vorarlberg im Spiel um Platz drei der Bundesliga Aufstiegsrelegation. Gelingt den Burgenländern ein Sieg, dann ist die Bundesliga-Chance da. Vorausgesetzt ein bestehender Bundesliga-Klub zieht sich zurück, was durchaus realistisch erscheint. „Und selbst als Vierter könnten wir noch reinrutschen, dann müssten aber eben mehrere Teams zurückziehen“, so Dobesch. Deshalb will man den dritten Platz daheim fixieren. „Leicht wird es aber keineswegs“, weiß Dobesch, „weil Hard richtig stark ist und wir nicht in Bestbesetzung antreten können.“ Patrick Jozwicki wird ebenso fehlen wie Sebastian Beutel. Hinter dem Einsatz von Bernhard Linzer steht ein Fragezeichen – er ist angeschlagen. Ähnliches gilt für Georg Novak. „Werden schlagkräftige

Truppe haben“„Wir werden aber eine schlagkräftige Truppe zusammen haben, die bestehen kann“, gibt sich Dobesch optimistisch und hofft am kommenden Sonntag auch auf reges Zuseher-Interesse – für den Heimvorteil.