Landesmeisterschaften: Viel Qualität – aber ein Mangel an Quantität

Elf Akteure bei den Herren und sechs bei den Damen. Die Landesmeisterschaften auf der Anlage des ASKÖ TC Energie Burgenland kann man durchaus als „klein, aber fein“ bezeichnen. „Aber wir müssen uns für die Landesmeisterschaften in Zukunft etwas überlegen“, sagt Veranstalter Heinz Mock, der auch Vizepräsident des BTV ist. Zudem machte das Wetter die Titelkämpfe 2023 zu einer „mühsamen Geschichte“. Aufgrund des Schlechtwetters wurde am Freitag und Samstag in der Halle gespielt. Die Finalspiele am Sonntag konnten im Freien ausgetragen werden, fanden aber bei sehr windigen Verhältnissen statt. Damit konnten Amelie Gindl und Mario Haider-Maurer in den Generationenduellen mit Kristin Haider-Maurer und Alexander Wagner besser umgehen und holten sich die Titel. „Mario ist auf Sand einfach eine Macht“, streute Mock seinem Top-Spieler beim ASKÖ TC Eisenstadt nach dem klaren Finalerfolg (Anm.: 6:4, 6:0) über seinen Doppelpartner in der Meisterschaft Rosen. Weitaus enger verlief der erste Durchgang des Damen-Endspiels. Amelie Gindl Gindl sicherte sich den ersten Satz im Tiebreak und legte mit einem 6:2 nach.

Parallel zur Allgemeinen Klasse trugen die Senioren ihre Meisterschaften aus. Besonders eng ging es bei den Herren 60 zu. Alle Partien ab dem Semifinale wurden im Match-Tiebreak entschieden, ehe der Nickelsdorfer Manfred Falb als Sieger feststand. Bei den Herren 55 setzte sich BTV-Präsident Günter Kurz durch, bei den 50ern „Hausherr“ Christian Wagner.