Villach brachte vier nationale Meister

295 Nachwuchstalente fanden sich auf den Anlagen der Tennisclubs Warmbad Villach und des ASKÖ Villach ein, um die nationalen Meister der Altersklassen U12, U14 und U16 zu ermitteln.

Mit dabei waren auch etliche burgenländische Talente, die teilweise auch zum Favoritenkreis zählten und den Erwartungen auch gerecht wurden. Rot-Gold stellte insgesamt drei österreichische Meister und holte zudem zehn weitere Male Edelmetall.

Vor allem in den U16-Bewerben der Burschen dominierten die BTV-Asse. Der topgesetzte Thilo Behrmann holte den Titel mit einem 6:1, 6:1 gegen Niklas Maislinger. Platz drei ging an Alexander Gschiel, Constantin Neubauer musste sein Viertelfinalduell aufgrund einer Krankheit aufgeben und so Benjamin Scharner die zweite Bronzemedaille überlassen. Den Titel im Doppel holten sich Niklas Maislinger und Timo Rosenkranz-König. Mit Alexander Gschiel (Silber), Thilo Behrmann, Constantin Neubauer, Jan Hemetzberger (alle Bronze) regnete es vier weitere Medaillen.

Im U14-Bewerb der Mädchen stürmte Lea Haider-Maurer mit nur 14 Gameverlusten im gesamten Turnierverlauf zum Titel. Im Endspiel stand Lara Linder im Duell der Nummer eins mit der Nummer zwei beim 6:2, 6:0 auf verlorenem Posten. Anna Posch, Henri Mayer und Anton Kahlig rundeten mit jeweils Doppelbronze ein starkes BTV-Ergebnis ab.