Tanja Frank und Lorena Abicht vom Union Yacht Club Neusiedlersee verbrachten kürzlich intensive Wochen in Portugal. Ein Teil des Trainingslagers war abschließend vor Vilamoura der Portugal Grand Prix. Dieser war ein willkommener Test für ein neues Analysesystem, das wichtige Aufschlüsse für das olympische Jahr 2021 brachte.

„Wir haben hier die Chance bei richtig großen Wellen und viel Wind zu arbeiten. In den letzten Wochen haben wir sehr intensiv trainieren können“, so Vorschoterin Lorena Abicht.

Hintergrund: Seit einigen Wochen haben die 49er- und 49er-FX-Teams die Chance sich mit dem innovativen System TruSail und Segellegende Paul Brotherton zu verbessern. „Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Paul Brotherton, dem Entwickler des Systems. Es ist richtig cool, diese Chance zu erhalten“, erzählt Abicht.

Frank/Abicht belegten im internationalen Top-Feld der 49erFX den 13. Gesamtrang, mussten aber wegen einer kleineren Verletzung einige Races auslassen. Vor allem mit den Starkwindtagen zu Beginn der Regatta zeigten sich die für Olympia 2021 qualifizierten FX-Damen sehr zufrieden.

„Wir hatten zwei sehr gute Tage zu Beginn der Regatta. Bei sehr schwierigen Bedingungen konnten wir unsere Trainingsleistungen sehr gut umsetzen und waren über unseren Fortschritt sehr froh.“ Kurz vor Weihnachten trat das Duo die Rückreise nach Österreich an. Bereits Anfang Jänner geht es allerdings wieder zurück zum nächsten Trainingsblock.

Regatta in Gedenken an Diego Maradona

Die Nacra17-Teams machten die Wochen vor Weihnachten in Sizilien Station und durften am Ende beim „Maradona Memorial Cup“ auch wieder so etwas wie Wettkampfluft schnuppern. Der dreifache argentinische Olympia-Medaillengewinner Santiago Lange taufte den Cup in Gedenken an den kürzlich verstorbenen Fußballer und Landsmann Diego Maradona.

Die Regatta erstreckte sich über fünf Tage und bot unterschiedliche Bedingungen, „von wenig Wind und wenig Druck bis zu viel Wind und viel Druck war alles dabei“, berichtet Thomas Zajac, der schlussendlich mit Partnerin Barbara Matz (beide Burgenländischer Yachtclub) das kleine Feld auf dem dritten Gesamtrang beendete.

„Für uns war es wichtig, zum Ende dieses Trainingsblocks noch eine Standortbestimmung zu bekommen. Vom Ergebnis her war alles sehr knapp, vor dem Medal Race war zwischen den Plätzen zwei bis fünf noch alles möglich.“ Am Ende holten sich die Italiener Ruggero Tita/Caterina Banti den Sieg, vor Santiago Lange/Cecillia Carranz aus Argentinien, die das Medal Race für sich entschieden.

Zweiter im abschließenden Medal Race wurden Laura Farese und Matthäus Zöchling vom Union Yacht Club Neusiedlersee. Das junge Nacra-17-Team bilanzierte am Ende mit Rang sieben, war aber insgesamt sehr zufrieden. „Es waren unglaublich intensive, lehrreiche und coole Trainingstage vor Sizilien. In der Regatta lagen wir zwischendurch auf Rang drei, es ist uns dann aber nicht gelungen, diesen Platz auf diesem Top-Niveau zu halten“, erzählt Vorschoter Matthäus Zöchling, der insgesamt von dieser starken Trainingsgemeinschaft schwärmt.