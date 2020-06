Trainer Franz Ponweiser musste neben dem gesperrten Philipp Erhardt diesmal auch auf Youngster David Nemeth verzichten. Der gesetzte Verteidiger war nicht fit, statt ihm rückte Lukas Rath in die Startformation. Ganz vorne wurde diesmal Martin Pusic statt Patrick Bürger aufgeboten, auch Top-Torschütze Andi Gruber stand nach seiner Gelbsperre wieder zur Verfügung. Michael Lercher wurde am Samstag gegen die Austria statt des angeschlagenen Fabian Miesenböck eingetauscht und blieb gleich links im Mittelfeld in der Mannschaft.

Lange Zeit passierte im Spiel nach einem kurzen Aufreger in Minute drei (Cory Burke enteilte Jano bei einem langen Ball, Goalie Markus Kuster war zur Stelle) herzlich wenig, was wirklich zwingende Chancen betraf. Auf Seiten des SVM wurde ein Volley-Schuss von Lercher aus dem Rückraum gefährlich über die Latte gefälscht, ein weiterer Volley von Martin Pusic wurde abgeblockt, einmal zögerten Gruber und Andi Kuen im Sechzehner.

Erste Großchance vergeben, danach klingelte es aber

Wirklich konkret wurden nach einer knappen halben Stunde die Gastgeber aus Niederösterreich, als die Kugel nach einem Ballverlust von Christoph Halper (der sich im Zuge dieser Aktion weh tat und ausgewechselt werden musste) bei Burke landete, dieser aber im Eins-gegen-Eins an Kuster scheiterte.

In der 38. Minute war es aber schließlich soweit. Schneller Gegenstoß des SKN, der Ball wurde von Nico Meister über rechts zügig in die Mitte gespielt, wo der Laufweg des eingewechselten Alan perfekt passte und dieser zum 1:0 einschob.

Zwar fand Mattersburg noch vor der Pause die Ausgleichschance vorbei, Pusic scheiterte aber per Kopf in Minute 43.

SKN-Unterzahl konnte nicht genutzt werden

Es sollte nicht die letzte Gelegenheit der Burgenländer bleiben, weil diese nach Wiederbeginn rasch in numerischer Überzahl agierten. Weil Cory Burke zu ungestüm einem Ball nachging und dabei auch Kuster traf, zückte Referee Alexander Harkam Gelb – es war Burkes zweite Verwarnung und somit Gelb-Rot. Die Folge war logisch – eine optisch klare Überlegenheit des Teams von Franz Ponweiser und eine tiefstehende St. Pöltener Mannschaft. Die hatte in Minute 72 durch Alan die große Kontergelegenheit auf das 2:0, Kuster war aber auf dem Posten. Davor fand Martin Pusic nach Flanke von Andi Gruber per Kopf die Riesengelegenheit auf den Ausgleich vor, Tormann Christoph Riegler war aber mit einem Monster-Reflex zur Stelle (65.). Schon nach einer knappen Stunde senkte sich ein Rath-Kopfball nach einem Corner beinahe ins lange Eck.

Und doch sollte es an diesem Abend zu wenig sein, was die Burgenländer an zwingender Offensiv-Power lieferten. Der SKN brachte den Dreipunkter über die Runden und überholte somit den SVM in der Tabelle. Am Samstag folgt um 17 Uhr im Pappelstadion die Chance für die Burgenländer zur Revanche.

Statistik

ST. PÖLTEN – MATTERSBURG 1:0 (1:0).- Tor: 1:0 (38.) Alan.

Gelb-Rot: Burke (50., Foul).

Gelb: Burke (41., Foul), Rasner (42., Foul), Schütz (72., Foul), Alan (77., Unsportlichkeit), Ingolitsch (82., Unsportlichkeit); Gruber (53., Foul), Pichler (90., Foul).

SR: Harkam.- NV-Arena.

St. Pölten: Riegler; Klarer, Luan, Muhamedbegovic; Ingolitsch, Ambichl (16. Alan), Ljubicic, Schulz (82. Drescher); Meister (59. Schütz), Burke, Luxbacher (16. Rasner).

Mattersburg: Kuster; Rath, Jano, Mahrer; Höller, Salomon, Halper (31. Pichler), Lercher (68. Bürger); Gruber, Pusic (77. Olatunji), Kuen.

Stimmen

Andi Gruber: "Wir waren unaufmerksam in der ersten Halbzeit, dann läuft man eben in so einen Konter rein. Über weite Strecken des Spiels waren wir die klar bessere Mannschaft, vor allem in der zweiten Halbzeit haben nur noch wir gedrückt. Aber es gibt so Spiele, da will der Ball einfach nicht ins Tor. Ab und zu war auch der letzte Ball nicht gut genug, auch nicht von mir. Hoffentlich gelingt uns das am Wochenende besser. Wir haben gewusst, wenn wir heute als Sieger vom Platz gehen, können wir uns einen Abstand erarbeiten. Jetzt sind wir voll drin und wir versuchen es beim nächsten Spiel wieder besser zu machen."

Trainer Franz Ponweiser: "Das ist Abstiegskampf. Sehr bitter, wenn man so ein Spiel dominiert und es vor allem ab der 50. Minute mit einem Mann mehr nicht umdrehen kann. Wir haben extrem gut begonnen und das Spiel super kontrolliert, haben dann aber zu viel in die nächsten Linien gespielt und sind in zwei Konter gelaufen. Bei einem haben wir es wieder nicht geschafft, den Konter aufzuhalten – und sind dann 0:1 hinten. In der zweiten Halbzeit haben wir Dauerdruck gemacht, aber es ist dann leider so, dass der Ball nicht runterfällt, der Tormann ein paar exzellente Paraden hatte und wir dieses Spiel als klar bessere Mannschaft verloren haben. Bei den Abschlüssen haben wir zum Schluss aber schon auch ein paar falsche Entscheidungen getroffen. Jetzt sind wir gefordert, St. Pölten am Samstag zuhause zu schlagen. Wir haben noch genug Spiele, um zu punkten. Die Leistung war vom Spielerischen über weiter Strecken hervorragend, aber trotzdem musst du Tore machen. Da müssen wir uns schon an der Nase nehmen, dass wir das nicht geschafft haben."