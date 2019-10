Hier geht's zur Tabelle der Tipico Bundesliga.

Trainer Franz Ponweiser reagierte auf die jüngste 2:7-Niederlage beim LASK und die defensiv niederschmetternde Bilanz von 32 Gegentreffern nach elf Spieltagen mit zwei Änderungen in der Startformation. Kapitän und Abwehrchef Nedeljko Malic sowie Einsergoalie Markus Kuster mussten auf der Bank Platz nehmen, dafür rutschten Thorsten Mahrer in der Innenverteidigung und Tino Casali zwischen den Pfosten in die ersten Elf.

Die erhoffte Stabilität – optimalerweise in Form der Null bei den Gegentoren – hielt auch in der Anfangsphase. Beide Teams hatten da offensiv wenig zu bieten, dafür brannte aber auch hinten wenig bis nichts an. Bis zur 28. Minute, als sich die Burgenländer einmal mehr nach einer Standardsituation geschlagen geben mussten.

Nach einem Eckball von Dario Tadic stieg Verteidiger Michael Huber in die Höhe und platzierte den Kopfball punktgenau in die kurze obere Ecke zum 1:0, Casali konnte nicht mehr eingreifen. Vor Hubers Kopfball ging Andi Kuen im Luftduell mit dem Torschützen zu Boden, Schiedsrichter Markus Hameter sah darin aber kein Vergehen, der Treffer zählte. Dass es halb so wild war, bestätigte Kuen nach dem Schlusspfiff: „Manche Schiedsrichter geben das, aber es gibt Schlimmeres.“

Mattersburg? Wurde bei einem Freistoß von Andi Gruber, der an Freund und Feind vorbeiging, sowie nach einem Eckball und einem Kopfball von Philipp Erhardt (bei dem Bakary Nimaga klärte) gefährlich, mehr kam vor der Pause nicht – vor allem aus dem Spiel heraus war der SVM über weite Strecken harmlos.

Ausgleich blieb einziges Erfolgserlebnis

Nach Wiederbeginn war klar, dass die Grün-Weißen noch mehr Risiko gehen mussten und sich Hartberg durch die damit aufgehenden Räume auf schnelle Gegenstöße konzentrieren konnte. Das taten die Steirer und wurden durch Dario Tadic und Rajko Rep gefährlich. Einmal parierte Casali, beim zweiten Mal verzog Tadic.

Gerade in dieser Phase, als Hartberg dem zweiten Tor näher war, schlugen dann aber die Gäste zu. Es war der eingewechselte Alois Höller, der sich auf der rechten Seite durchsetzte und in den Rückraum zu Andi Kuen spielte, der abgebrüht zum 1:1 abschloss.

David Marousek

Den längeren Atem in dieser vor allem nach der Pause höchst abwechslungsreichen Begegnung hatte aber doch das Heimteam von Markus Schopp, das nach einem Volley-Warnschuss von Tadic (74., den Casali noch entschärfte) schließlich in der 78. Minute wieder mit 2:1 in Führung ging. Ähnlich Höller vor dem Ausgleich setzte sich nun Jodel Dossou auf der Seite ausgerechnet gegen SVM-Torschütze Kuen durch, spielte ebenfalls in den Rückraum zu Rep, der wiederum in die offene kurze Ecke traf.

Es war ein wichtiger Schritt für Hartberg in Richtung Heimsieg, aber noch nicht die Entscheidung. Denn in der 85. Minute fand der SVM noch die große Ausgleichschance vor, als die Burgenländer nach einem Ballverlust der Gastgeber schnell umschalteten und der eingewechselte Victor Olatunji von halbrechts auf Rene Swete zulief. Der Goalie der Heimischen brachte die Hände aber in die Höhe und lenkte den Ball an die Außenstange.

Statt 2:2 sollte es letztlich ein 3:1 werden. Dossou nickte nach einer Kopfballvorlage von Nimaga ein und setzte somit den Deckel drauf.

Nach dieser Niederlage sind die Top-Sechs der Liga für den SV Mattersburg aktuell kein Thema mehr. Acht Punkte liegt der SVM zurück. Vielmehr gilt es, sportlich stabiler aufzutreten und sich zu sammeln. Am kommenden Samstag wartet schließlich eine Mammutaufgabe – da ist Meister Salzburg zu Gast im Pappelstadion.

STASTISTIK

HARTBERG – MATTERSBURG 3:1 (1:0).- Torfolge: 1:0 (28.) Huber, 1:1 (64.) Kuen, 2:1 (78.) Rep, 3:1 (90.) Dossou.

Gelb: Nimaga (47., Foul); Gruber (23., Kritik), Erhardt (24., Foul), Hart (55., Foul), Höller (89., Foul).

SR: Hameter.- Profertil-Arena Hartberg, 3.800.

Hartberg: Swete; Lienhart, Huber, Luckeneder, Klem; Nimaga; Rakowitz (53. Dossou), Cancola, Rep, Ried (73. Gotal); Tadic.

Mattersburg: Casali; Salomon, Mahrer, Rath, Hart; Jano, Erhardt (81. Kvasina); Gruber, Kuen, Halper (56. Höller); Bürger (73. Olatunji).

STIMMEN

SVM-Torschütze Andreas Kuen: “Wir kriegen jedes Mal ein Standardtor – keine Ahnung, was wir falsch machen – und müssen schauen, das besser zu verteidigen.“

SVM-Assistgeber Alois Höller: „Wenn du in der Kiste drin bist, ist es schwer da rauszukommen. Wir werden daran arbeiten. Ich glaube, dass auch eine mentale Geschichte dazukommt. Da muss man im Kopf bereits sein – jeder muss schauen, die beste Leistung abzurufen, dann wird die Mannschaft automatisch stärker. Wenn du einen Schnitt von drei Gegentoren hast, interessiert mich gar nicht, wie viele Punkte wir machen.“

Goalie Tino Casali: „Im Training haben wir darauf Wert gelegt, die Box besser zu verteidigen. Drei Tore haben wir bekommen, das ist zu viel. Wir waren nicht über die gesamten 90 Minuten mutig genug.“

SVM-Trainer Franz Ponweiser: „Die Fehler, die passieren, sind für die Mannschaft bitter zu verdauen. Wir arbeiten gut unter der Woche und bekommen dann so dumme Tore. Ich wusste, dass es keine einfache Saison wird, aber es ist eine riesige Challenge, da herauszukommen. Leichter wird es nicht, jetzt wartet Salzburg.“

Hartberg-Coach Markus Schopp: „18 Punkte sind eine tolle Geschichte, aber in der Liga ist so viel möglich. Heute freuen wir uns alle, ab morgen werden wir uns wieder konzentriert auf den nächsten Gegner vorbereiten.“