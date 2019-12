Die Ausgangslage für die letzte Partie vor der Winterpause war klar: Gewinnt der Letzte Mattersburg beim Vorletzten Wattens, würden die Burgenländer nicht mit der Roten Laterne ins neue Jahr gehen. Diesen mentalen Balsam wollte sich die Mannschaft von Trainer Franz Ponweiser unbedingt sichern.

Und der Auftritt am Innsbrucker Tivoli (wo der Aufsteiger bekanntlich als WSG Tirol spielt) war entsprechend ambitioniert. Christoph Halper fand die erste gute SVM-Chance vor, als er frei an der Sechzehnergrenze zum Abschluss kam, aber verzog.

Schlauer Martin Pusic zum 0:1

Auf der Gegenseite zielte Zlatko Dedic einen Ball aus spitzem Winkel am langen Eck vorbei, ehe es dann erstmals im Kasten der Heimischen einschlug. 17. Minute: Martin Pusic geht wie sein Gegenüber Michael Svoboda im Strafraum an den Ball und fällt, Referee Felix Ouschan entscheidet auf Strafstoß - mega-routiniert gemacht vom SVM-Stürmer, der eigentlich den Beinkontakt zu seinem Gegenüber suchte und sich so den Strafstoß tatsächlich erarbeitete. Pusic übernahm selbst die Verantwortung und setzte den Ball souverän in die Mitte zum 0:1 ins Netz (18.).

Nach einer halben Stunde jubelte dann Christoph Halper nur kurz über seinen Treffer ins Eck zum 0:2, denn Ouschan ahndete ein Handspiel von Patrick Bürger kurz davor. Statt burgenländischem Befreiungsschlag gab es dann aus dem schnell abgespielten Freistoß der Tiroler auf der Gegenseite prompt die Ausgleichschance, der Abschluss von Lukas Grgic wurde aber abgeblockt.

Was sonst noch los war in Halbzeit eins? SVM-Goalie Markus Kuster drehte einen Ball von Florian Rieder über die Latte, Benjamin Pranter konnte davor einen Ball aus guter Position nicht bändigen. Auf Seiten des SV Mattersburg kam Parick Bürger nach tollem Lochpass von Andi Kuen zu spät, danach zirkelte Bürger (ebenfalls nach gutem Zusammenspiel mit Kuen) den Ball über die Latte, ehe Michi Lercher kurz vor dem Pausenpfiff einen Freistoß aus sehr guter Distanz drüberschoss.

Toller Flankenschuss zur Vorentscheidung

Nach Wiederbeginn startete die WSG Tirol druckvoll, effizient waren aber die Gäste. 54. Minute: Kuen ging mit Tempo über links Richtung Sechzehner, seine an sich gewollte Flanke auf Patrick Bürger entwickelte sich aber zum unhaltbaren Torschuss, der sich über Tormann Ferdinand Oswald unter die Latte ins lange Eck zur Vorentscheidung senkte. 0:2 - nun hatte der SVM nicht nur das Momentum endgültig auf seiner Seite, sondern behielt das Duell auch weiterhin klar unter Kontrolle.

Die Gastgeber konnten in der Folge nicht mehr zulegen, wirkten völlig plan- und ideenlos und machten es den Grün-Weißen nicht allzuschwer. Ein Beispiel für den verkorksten Tag aus Sicht der WSG Tirol: Pranter knallte in der 81. Minute einen Freistoß aus bester Lage (knapp hinter der Sechzehnergrenze) weit über das Tor. Wäre hier der Anschlusstreffer geglückt, hätte die Begegnung vielleicht noch Fahrt und Spannung aufgenommen. So aber durften die Mattersburger einen unterm Strich ungefährdeten Auswärtserfolg feiern, der auch deutlich ausfiel. In der 89. Minute brachte mit Kuen der beste Mann am Platz den eingewechselten Marko Kvasina ins Spiel, der dann zum vielumjubelten 0:3 abschloss. Der Ehrentreffer durch Pranter war in der 91. Minute lediglich Ergebniskosmetik. Die SVM-Profis dürfen nun diese drei Punkte bei der weiten Heimfahrt genießen und gehen mit einem verbesserten Gefühl in die Winterpause.

STATISTIK

WSG TIROL - SV MATTERSBURG 1:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (18.) Pusic (Foulelfer), 0:2 (54.) Kuen, 0:3 (89.) Kvasina, 1:3 (91.) Pranter.

Gelb: Mader (12., Foul), Gugganig (44., Foul), Yeboah (67., Foul), Buchacher (85., Foul); Pusic (34., Foul).

SR: Ouschan.- Tivoli neu, 1.200.

WSG Tirol: Oswald; Santin (79. Jurdik), Svoboda, Hager, Gugganig (46. Buchacher), Adjei; Mader (46. Yeboah), Rieder, Grgic; Pranter, Dedic.

Mattersburg: Kuster; Nemeth, Malic, Mahrer; Erhardt, Jano, Kuen, Halper (52. Pichler), Lercher; Pusic, Bürger (66. Olatunji, 81. Kvasina).

STIMMEN ZUM SPIEL

Torschütze Andreas Kuen auf die Frage, ob der Schuss zum 0:2 gewollt war: "Wenn ich ehrlich bin: nein. Das passiert jedem Fußballer mal, dass eine Flanke abreisst. Der Treffer war jedenfalls sehr wichtig. Wir sind im Großen und Ganzen zufrieden, dass wir diese drei Punkte mitnehmen - das ist für das Gefühl und das Selbstvertrauen wichtig. Jetzt wollen wir schauen, dass wir im Frühjahr da anschließen können."

SVM-Trainer Franz Ponweiser: "Es war unser großes Ziel, die Rote Laterne abzugeben. Wir haben schon in den letzten zwei Spielen gute Leistungen gezeigt. Heute waren wir auch in den gewissen Situationen glücklich und haben insgesamt ein gutes Spiel geboten. Nichtsdestotrotz wartet aber ein ganz hartes Frühjahr auf uns. Es ist eine lange Reise, wir werden uns jetzt einmal die nötige Ruhe holen und dann eine gute Vorbereitung hinlegen. Die Mannschaft hat gezeigt, dass sie den Kampf annimmt."