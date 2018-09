Der SV Mattersburg trat im Vergleich zur 1:3-Heimniederlage gegen den LASK an mehreren Positionen veränderte in Graz an. Patrick Salomon, Michael Perlak, Michael Lercher und Nedeljko Malic waren verletzungsbedingt oder aus taktischen Gründen nicht in der Startformation, dafür Florian Hart, Martin Pusic, Daniel Kerschbaumer und Cesar Ortiz.

Und der Start war richtig verheißungsvoll - 10. Minute: Einwurf Rene Renner, Thorsten Mahrer verlängerte per Kopf und Neuzugang Martin Pusic, in seinem zweiten Pflichtspiel erstmals in der Startformation, traf mit einem schönen linken Volley-Drehschuss zur Führung ins Eck.

Das burgenländische Hochgefühl sollte aber nur wenige Augenblicke anhalten. 12. Minute: Freistoß Peter Zulj, Rene Renner bewegte sich in der Defensivbewegung mit seinem Gegner mit und somit hinter die Abwehrlinie, hob so das mögliche Abseits auf, Lukas Spendlhofer hinterlief gleichzeitig Jano und traf per Kopf völlig unbedrängt zum 1:1.

Dass die Hintermannschaft der Burgenländer nur wenige positive Schlüsse aus dieser Szene ziehen konnte, zeigte sich in der 22. Minute, als eine nahezu idente Aktion (bis auf die Tatsache, dass Renner diesmal die Abwehrlinie sehr wohl einhielt) beinahe die Grazer Führung bedeutete – abermals löste sich Spendlhofer im richtigen Augenblick, ließ die Verteidigung alt aussehen und tauchte alleine vor Goalie Markus Kuster auf, sein Drehkopfball landete aber neben der Stange.

In der Folge traf Lukas Grozurek nach einer kurz abgespielten Ecke noch neben die kurze Ecke, auf der Gegenseite tauchte Cesar Ortiz (der SVM blieb nach der Führung offensiv harmlos) vor dem Tor auf, Referee Sebastian Gishamer pfiff aber aufgrund Abseits ab – eine fragwürdige Entscheidung.

Trotzdem: Bis auf das 0:1 war von Grün-Weiß offensiv nicht allzu viel zu sehen, Sturm Graz beherrschte das Spiel über weite Strecken zumindest optisch.

Zweite Hälfte: Mehr Esprit und Renner mit 103 km/h

Was auch immer Trainer Klaus Schmidt seiner Mannschaft in der Pause mit auf den Weg gegeben haben mag – es dürften die richtigen Worte gewesen sein. Denn Mattersburg präsentierte sich nach Wiederbeginn wesentlich agiler und konstruktiver nach vorne. Die erste Duftmarke setzte Andi Gruber mit einem Energieanfall über die linke Seite, seine Flanke legte Alois Höller per Kopfball quer, allerdings fand er keinen Abnehmer (55.).

Und dann kam er, der große Auftritt des Herrn Renner. Die Nummer 17 des SVM nahm sich nach einem Eckball von Jano und der Kopfballverlängerung von Gruber aus 25 Metern ein Herz – Rene Renner traf, laut Sky mit 103 km/h, per fantastischem Linksschuss zum 1:2 ins Netz. Dabei sollte es bis zum Schlusspfiff auch bleiben.

Sturm? Hatte durch Otar Kiteishvili erst eine Schussgelegenheit aus großer Distanz und nach dem 1:2 durch Selbigen die prompte Ausgleichschance, als ihn Philipp Hosiner im Sechzehner bediente, aber Markus Kuster parieren konnte.

Auch Ex-SVM-Stürmer Markus Pink fand unmittelbar nach einer Einwechslung im Finish noch die Ausgleichsgelegenheit vor. Es sollte nicht sein – und in Wahrheit war das aus Sicht der Steirer auch einfach zu wenig, was in Halbzeit zwei abgerufen wurde.

Dafür hätte das Team von Klaus Schmidt sogar noch höher gewinnen können, als Jano ganz zum Schluss im Konter zu lange vor dem Tor benötigte oder ein abgefälschter Schuss von Jefte Betancor Sanchez knapp über die Latte ging.

Einziger Schönheitsfehler an diesem Abend: Thorsten Mahrer übertrieb es eindeutig, als er kurz vor Schluss einen Angriff des SK Sturm an sich mit einem taktischen Foul unterbinden wollte und das deftige Einsteigen von Gishamer mit Rot geahndet wurde.

Weiter geht es für den SVM am Mittwoch daheim im Pappelstadion mit dem ÖFB-Cup-Match gegen Rapid, ehe die Burgenländer am Sonntag darauf Wacker Innsbruck in der Bundesliga empfangen.

STURM GRAZ – MATTERSBURG 1:2 (1:1).- Torfolge: 0:1 (10.) Pusic, 1:1 (12.) Spendlhofer, 1:2 (60.) Renner.

Rot: Mahrer (90., Foul).

Gelb: Renner (62., Foul), Kerschbaumer (64., Foul), Pusic (76., Foul), Betancor (93., Unsportlichkeit).

SR: Gishamer.- Merkur-Arena, 8.500.

Sturm Graz: Siebenhandl; Maresic, Avlonitis, Spendlhofer; Obermair (70. Eze), Zulj, Lackner, Grozurek (81. Pink); Kiteishvili, Huspek, Hosiner.

Mattersburg: Kuster; Kerschbaumer, Mahrer, Ortiz, Renner; Jano; Höller (91. Malic), Erhardt, Hart, Gruber (84. Jefte Betancor); Pusic (79. Kvasina).

STIMMEN

SVM-Torschütze Martin Pusic (angesprochen auf seine Quote, zwei Tore in zwei Spielen erzielt zu haben): „Ich glaube, die Quote ist ganz ok (schmunzelt). Ich bin überglücklich für die Mannschaft. Wir haben in den letzten zwei Wochen hart gearbeitet, das sieht man auch am Platz.“

Sturm-Torschütze Lukas Spendlhofer: „Ich bin sehr enttäuscht, vor allem über die zweite Halbzeit. In der ersten Hälfte waren wir klar überlegen, das ist uns in der zweiten Hälfte gar nicht mehr gelungen.“

SVM-Goldtorschütze Rene Renner: „Ich habe den Ball richtig gut getroffen. Das freut mich für mich und auch für die Mannschaft. In der ersten Hälfte haben wir uns zu viel hinten reindrücken lassen, das wurde in der Halbzeit angesprochen und in der zweiten Halbzeit viel besser umgesetzt. “

SVM-Trainer Klaus Schmidt: „Wir haben drei, vier Wochen auf diesen Sieg hingearbeitet und alles investiert, um so ein Ergebnis wie heute einzufahren. Nach dem Ausgleich waren wir vor der Pause dann 25 Minuten im Stress. Ich glaube aber, dass wir nicht unverdient gewonnen haben. Die Jungs haben das nach der Pause auch großartig gemacht.“

Sturm Graz-Trainer Heiko Vogel: „Die erste Hälfte war völlig ok bis auf das Gegentor. Man kann nicht immer erwarten, dass man drei Tore schießt. De facto erhalten wir einfach zu viele Gegentore. In der Häufigkeit sind wir zu fahrlässig, deshalb brauchen wir uns auch nicht wundern, dass wir mit leeren Händen dastehen. Heute gehe ich nicht gut gelaunt nach Hause.“