APA/Georg Hochmuth

Grund zum Jubeln. Die Mattersburger Martin Pusic und Alois Höller hier beim 2:1 gegen Hartberg in der 1. Runde des Grunddurchgangs Ende Juli 2019 - so lange war der letzte Heimerfolg der Grün-Weißen her. Nun brach der SVM den Bann nach elf Monaten mit dem 2:0 gegen St. Pölten.