Gewinnen will man immer. Ja nicht verlieren genießt im Abstiegskampf aber auch einen ganz besonderen Status. Also nahm Mattersburgs Cheftrainer Franz Ponweiser das 1:1 zum Auftakt der Qualifikationsgruppe gegen Altach letztlich „mit einem guten Gefühl“ an, denn: „Ich bin froh über den Auftritt, weil ich auch weiß, wie schwer der Gegner zu bespielen ist. Taktisch war das sehr gut, vorne hat das Anlaufen super geklappt. Teilweise haben wir vielleicht im Aufbau zu sehr übers Zentrum gespielt. Aber unser primäres Ziel haben wir erreicht.“ Freilich weiß der Coach, dass in Hälfte zwei die eine oder andere gute Chance den Mattersburger Sieg einbringen hätte können. Und dann gab es noch eine ungeahndete Attacke an Fabian Miesenböck, die bei genauer Betrachtung für Ponweiser einen klaren Elfer nach sich ziehen hätte müssen. Trotzdem: „Altach hatte genauso seine Sitzer. Das war so eine Partie, in der immer etwas passieren hätte können.“ Ergo wandert der Punkt gerne auf die Haben-Seite der Burgenländer, während die Admira und die WSG Tirol diesmal leer ausgingen und im engen Feld hinter Mattersburg zurückfielen. Ein erster, kleiner Schritt nach oben für die Grün-Weißen, die vor allem aufgrund eines eklatanten Nachteils keine ex aequo-Situationen heraufbeschwören sollten. Schließlich wurden die direkten Konkurrenten allesamt nach der Ligateilung aufgrund der ungeraden Punkte abgerundet, Mattersburg aber nicht. Weshalb der SVM im Falle des Punktegleichstands mit Admira, Tirol und/oder St. Pölten stets automatisch rückgereiht würde. Dieses Damoklesschwert gilt es also rasch aus der Welt zu schaffen.

„Mannschaft hat gezeigt, dass mehr möglich ist“

Das 1:1 gegen Altach war dafür ein erster Schritt. Auch wenn mehr drin gewesen wäre, wie Michi Lercher feststellte: „Hätte ich den Fehler nicht gemacht, wären wir in Führung gegangen, dann hätte es anders ausgesehen.“ Sein abgefangener halbhoher Ball leitete schließlich das 0:1 ein. Und trotzdem weiß der Tiroler im Trikot des SVM: „Die Mannschaft hat gezeigt, dass mehr möglich ist. Leider haben wir uns nicht mit einem zweiten Tor belohnt.“ Zumindest aber gelang der Ausgleich, den Jano nach Freistoß von Andi Kuen per Kopf fixierte. Es war der erste Treffer des Spaniers seit über einem Jahr. Am 11. Mai 2019 traf er beim 1:2 in Hartberg per Freistoß. Der 33-jährige Routinier bot bis auf eine Situation (als ihm Christian Gebauer den Ball an der Seitenlinie abluchste und Richtung Tor zog) eine tadellose Leistung – nun geht es zur Admira. „Es wird sicher nicht einfach, weil in dieser Situation jedes Spiel wie ein Finale ist.“ Bei dem Jano im Abwehrzentrum wohl wieder gesetzt ist. Das gilt freilich nicht für alle der 30 genannten Kaderspieler, nur 18 sind schließlich für den Matchkader erlaubt. Ponweiser: „Es ist nicht so einfach, zehn Spielern und zwei Torleuten sagen zu müssen, dass sie nicht im Kader sind. Wichtig ist trotzdem, dass sich alle in den Dienst der Mannschaft stellen. Wir werden sie schließlich noch benötigen.“