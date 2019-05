Am drittletzten Spieltag der Qualifikationsgruppe wollte der Zweite Mattersburg seinen Platz absichern und so das Ticket für die Play-off-Phase der Bundesliga praktisch lösen.

Ein SVM-Ausrutscher in Hartberg .

Nach der 1:2-Niederlage in Hartberg tritt Mattersburg aber am Stand, der Dritte Altach ist sogar um einen Zähler nähergekommen. Kurzum: Der Kampf um den zweiten Platz bleibt zwei Spieltage vor dem Ende noch spannend.

Fix ist lediglich, dass Rapid bis nach der letzten Runde definitiv Tabellenführer bleiben wird und somit im Play-off-K.o.-Duell gegen den Zweiten am 28. Mai Heimrecht hat.

Zwar konnten die Burgenländer vor der Pause einige Möglichkeiten herausspielen (Renner, Pusic, Jano, Kuen), ein Torerfolg blieb ihnen aber verwehrt. Auf der Gegenseite hatte Florian Flecker das 1:0 am Fuß, seinen vermeintlichen Torabschluss parierte aber SVM-Tormann Markus Kuster.

Nach Wiederbeginn steigerten die Steirer die Intensität, wodurch die Partie auch mehr und mehr zugunsten des TSV Hartberg kippte. Ein Volley von Florian Flecker und einen Schuss von Dario Tadic wehrte Kuster noch ab, mehr und mehr lag die Führung aber in der Luft. Und sie fiel dann auch. 76. Minute: Schneller Gegenstoß der Heimischen, Tobias Kainz setzte sich gegen Jano durch, brachte Flecker perfekt ins Spiel, der sich dann auch noch gegen Ortiz durchsetzte, an Kuster vorbeiging und das Runde aus spitzem Winkel vorbei ins Netz zum 1:0 befördern konnte.

Und es kam noch schlimmer für die Truppe von Klaus Schmidt. Einerseits, weil der eingewechselte Kresimir Kovacevic in der 83. Minute mit einem Traumschuss für das 2:0 sorgte (Kuster war ohne Chance), andererseits, weil Andi Gruber kurz nach der 1:0-Führung einen Freistoß an die Oberlatte setzte und so den Ausgleich verpasste.

Zumindest aber sorgte der SVM noch für eine finale Hochspannung, als Jano in der 90. Minute einen Freistoß zum 2:1 versenkte (Tormann Rene Swete konnte den Ball nur noch an die Stange abwehren, von dort ging er über die Linie). Es sollte für den SV Mattersburg aber nicht mehr reichen, um doch noch einen Punkt mitzunehmen.

Weiter geht es in der Meisterschaft am kommenden Samstag mit dem Heimspiel gegen Rapid.