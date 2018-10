​​​​​​​Der SV Mattersburg setzte sich gegen St. Pölten durch zwei Treffer in der Schlussviertelstunde mit 2:0 durch und schnuppert in der neuen Zwölferliga somit als Siebenter wieder an die Top-Sechs, die nach dem Grunddurchgang und der Teilung der Liga die Meistergruppe bilden.

MATTERSBURG – SKN ST. PÖLTEN 2:0. Das Spiel passte sich anfangs der trüben Witterung an. Es war wenig, was die Besucher im Pappelstadion zu sehen bekamen, wenn es um fußballerisch attraktive Szenen ging. Auf Seiten des Tabellenzweiten SKN St. Pölten, bei dem Didi Kühbauer-Nachfolger Ranko Popovic sein Trainerdebüt feierte, kam vor der Pause keine einzige zwingende Tormöglichkeit zustande.

Bei der von Klaus Schmidt (er feierte am Sonntag seinen 51. Geburtstag) betreuten Mattersburger Mannschaft – mit einem 3-4-3-System durchaus offensiv aufgestellt - krachte es zwar auch nicht von Anpfiff weg, nach gut 20 Minuten stand aber wenigstens die erste gute Gelegenheit auf der Haben-Seite. Rene Renner brachte Martin Pusic gut ins Spiel, dieser scheiterte aber an St. Pölten-Schlussmann Christoph Riegler. In Minute 27 blieb dieser abermals Sieger im Duell mit Pusic, als der eine Flanke von Andi Gruber per Kopf Richtung Tor setzte, Riegler aber gerade noch mit den Füßen parieren konnte.

Insgesamt war der SVM jedenfalls die aktivere Truppe – auch wenn der Aufwand nicht mit Zählbarem belohnt wurde.

Offensive Hartnäckigkeit wurde belohnt

Nach der Pause änderte sich die Partie dann insofern, als auch die Niederösterreicher Interesse an konkreten Offensivaktionen hatten. Ein Vorstoß von Robert Ljubicic, ein Kopfball von Ryong Kwang Pak und von Luan belegen die gesteigerte Gefährlichkeit der Niederösterreicher. Aber auch Grün-Weiß war nach der Pause immer wieder für Gefahr gut. Erst scheiterte Andi Gruber aus spitzem Winkel an Riegler, danach Pusic nach Vorlage von Gruber. Und als Barnabas Varga eine Gruber-Vorlage per Kopf nur Zentimeter neben die Stange setzte, lag die Führung in der Luft.

Schließlich belohnte sich der SVM tatsächlich. 74. Minute: Varga setzte sich über rechts durch und brachte den Ball in die Mitte, wo Gruber – zweifelsohne Mann des Spiels – nicht lange fackelte und zum 1:0 einschoss. Wenige Minuten danach hatten Varga und Gruber nach herrlicher Fersler-Vorlage des eingewechselten Philipp Prosenik das nächste Tor auf dem Fuß, scheiterten aber. Es musste Kapitän Nedeljko Malic ran, der nach einem Corner von – richtig – Gruber per Kopf die Entscheidung herbeiführte.

Fazit: Ein wichtiger Erfolg und ein Ausrufezeichen des SV Mattersburg, der nun auf Platz sieben steht und die Top-Sechs der Zwölferliga so wieder in unmittelbarer Sichtweite hat. Weiter geht es am kommenden Samstag mit dem nächsten Heimspiel, gleichbedeutend mit dem Start der Rückrunde des Grunddurchgangs. Gegner ist dann Altach.

STATISTIK

MATTERSBURG – SKN ST. PÖLTEN 2:0 (0:0).- Torfolge: 1:0 (74.) Gruber, 2:0 (80.) Malic.

Gelb: Malic (16., Foul), Kuster (87., Unsportlichkeit); Ingolitsch (30., Foul), Luxbacher (32., Foul), Fountas (38., Unsportlichkeit).

SR: Altmann.- Pappelstadion, 1.800.

Mattersburg: Kuster; Erhardt, Malic, Ortiz; Höller, Hart, Jano, Renner; Varga (79. Ertlthaler), Pusic (72. Prosenik), Gruber (90. Mahrer).

St. Pölten: Riegler; Ingolitsch, Meisl, Luan, Drescher (30. Luxbacher), Bajrami; Ljubicic, Mislov, Fountas (89. Quedraogo); Gartler, Pak (69. Balic).

STIMMEN

SVM-Präsident Martin Pucher: „Das war ein verdienter Sieg für uns. In der ersten Hälfte habe ich keine Chance von St. Pölten gesehen, von uns sehr wohl. Nach der Pause hatten beide Mannschaften ihre Möglichkeiten, aber unterm Strich gehen die drei Punkte völlig in Ordnung. Ich bin sehr zufrieden.“

Andreas Gruber: „Wir haben über 90 Minuten gut gespielt, waren schon in der ersten Hälfte die bessere Mannschaft, haben aber da unsere Chancen noch nicht genutzt. Wir sind aber geduldig geblieben und haben nach der Pause zugeschlagen. Genauso wollen wir jetzt gegen Altach fortsetzen.“

Nedeljko Malic: „Das war extrem wichtig für uns. Man hat gesehen, dass wir unbedingt die drei Punkte holen wollen. Es soll nicht überheblich klingen, aber wir waren über 90 Minuten eindeutig die bessere Mannschaft.“

Rene Renner: „Es war ein Geduldsspiel, in dem wir die bessere Mannschaft waren und uns verdient durchgesetzt haben.“