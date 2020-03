Patrick Salomon: "Wir haben gut begonnen, hätten aus Standards in Führung gehen können, haben das aber nicht gemacht. Rapid ist in Führung gegangen, wir haben noch den Ausgleich erzielt, aber so, wie wir in die zweite Halbzeit rausgegangen sind, hat sich das keiner vorgenommen. Wir sind dann nicht mehr so in die Spur gekommen. Als Mattersburg musst du in Hütteldorf solche Chancen wie in der ersten Viertelstunde nützen."

Tino Casali: "Wir sind richtig gut gestartet und waren bei den Standards in der ersten Hälfte extrem gefährlich. Natürlich wäre es super gewesen, wären wir in Führung gegangen, sind wir aber nicht. Super war, dass der Ausgleich gelungen ist. In der zweiten Hälfte hatten wir dann nicht mehr die zweiten Bälle und konnten vom Gefühl her nicht mehr nachlegen - dann war es sehr schwer."

SVM-Trainer Franz Ponweiser: „Gratulation an Rapid zum letztlich verdienten Sieg. Wir wollten mutig auftreten und Rapid Paroli bieten – das ist uns in der ersten Halbzeit richtig gut gelungen. Wir sind auch nach dem 0:1 gut zurückgekommen, hatten dann allerdings nach der Halbzeit zehn katastrophale Minuten, in denen wir schwer unter die Räder gekommen sind. Da hatten wir nicht mehr den Nachdruck, Rapid hat die Situationen auch gut fertiggespielt. Trotzdem haben wir generell im Frühjahr ein anderes Gesicht gezeigt – trotz der Ausfälle, die schon schwerwiegend sind.“

Rapid-Trainer Didi Kühbauer: „Die Zuschauer haben ein sehr interessantes Spiel gesehen. Mattersburg hat gut mitgespielt und bei Standards Vorteile gehabt – für mich haben sie ein gutes Spiel gezeigt, wir waren wiederum nicht so drin in den Zweikämpfen. In der Pause haben wir dann schon was besprochen, danach war ein Unterschied erkennbar und wir haben kaum mehr etwas zugelassen – und hätten auch noch mehr Tore schießen können.“