Nach einer unfassbaren ersten Halbzeit mit einer Vielzahl an Top-Chancen stand es beim Spiel Innsbruck gegen Mattersburg unfassbarerweise noch 0:0. Dann kam die 75. Minute, in der der SVM mit einer Top-Aktion das Spiel entschied – und nach dem 1:0-Erfolg mit drei Punkten die Heimreise antreten konnte.

INNSBRUCK – MATTERSBURG 0:1

Wie verrückt kann eine Halbzeit im Fußball eigentlich sein? Das, was die knapp 3.000 Besucher am Innsbrucker Tivoli vor der Pause gesehen haben, war jedenfalls zirkusreif – weil der Kick ob der vielen Gelegenheiten zur puren Unterhaltung mutierte.

Das besondere Zirkus-Element: Es stand, als beide Teams in der Kabine waren, trotzdem noch 0:0.

Die Gastgeber waren vor allem zu Beginn der Partie gefährlicher: Cheikhou Dieng traf nach tollem Pass von Zlatko Dedic nur die Oberlatte, dann prüfte Dedic nach einer guten Einzelaktion Goalie Markus Kuster, später scheiterte wieder Dieng nach Dedic-Vorlage. Vor der Pause kamen die Tiroler dann auch wieder durch Dedic im Konter und Stefan Peric durch einen Kopfball-Aufsitzer einem Torerfolg nahe.

Zweimal Latte in einer SVM-Aktion

Dazwischen brannte aber der SV Mattersburg ein offensives Feuerwerk ab.

Eine Chance von Marko Kvasina, einen Kopfball von Martin Pusic, einen schlechten Abschluss von Flo Hart vom Sechzehner und einen ebenso ungenauen Abschluss von Kapitän Jano gab es quasi zum Aufwärmen, danach kamen sie aber, die ganz ganz dicken Chancen. Erst schoss sich Innsbruck beinahe ein Eigentor, als Marko Kvasina klug auf Pusic weiterleitete, der wiederum Hart sah – der Ball wurde allerdings Richtung Tor abgelenkt, Innsbruck-Tormann Christopher Knett rettete in höchster Not.

Dann folgte nur kurz später die spektakulärste Szene des Spiels in Minute 35: Kvasina setzte eine Flanke aus kurzer Distanz per Kopf an die Latte, den Abpraller setzte Pusic ebenfalls per Kopf an die Latte – zweimal Aluminium in einer Aktion, Wahnsinn! Und weil die Burgenländer noch nicht genug Spektakel hatten, durfte auch noch Thorsten Mahrer ran, der eine Jano-Kopfvorlage an die Latte knallte. Dass Andi Gruber wenig später auch noch eine Quervorlage von Hart aus guter Position über die Latte drehte, passte zu diesem bislang völlig verrückten Spiel.

Weniger Spektakel, dafür Kaltschnäuzigkeit

Nach Wiederbeginn wurden die Hochkaräter deutlich weniger. Im Vergleich zur ersten Hälfte flachte das Spiel deutlich ab. Sei’s drum. Der SVM hob sich nämlich eine Aktion auf, die es in sich hatte und die Entscheidung herbeiführen sollte. 75. Minute: Jano verhalf Gruber mit einem tollen Pass die Abwehrlinie der Innsbrucker zu überwinden – und der Steirer in Diensten des SVM schob den Ball an Knett vorbei zum 0:1-Sieg ins Netz.

Zwar bemühten sich die Tiroler noch um den Ausgleich (so scheiterte etwa der eingewechselte Muhammed Kiprit in der Nachspielzeit mit einem Schuss ans Außennetz), der SVM hielt aber die Null und durfte sich so über einen wichtigen Auswärtserfolg freuen.

Weiter geht es nun am kommenden Sonntag (17 Uhr) mit dem Heimspiel gegen Rapid Wien.

WACKER INNSBRUCK – SV MATTERSBURG 0:1 (0:0)

Tor: 0:1 (75.) Gruber.

Gelb: Gabriele (13., Foul), Harrer (91., Foul); Rath (42., Foul), Kvasina (65., Foul).

SR: Schörgenhofer.- Tivoli, 2870.

Innsbruck: Knett; Meusburger, Peric, Maak; Satin (82. Freitag), Harrer, Henning, Klem; Gabriele (78. Horvath), Dieng (69. Kiprit), Dedic.

Mattersburg: Kuster; Mahrer, Ortiz, Rath; Hart, Salomon, Jano, Renner; Pusic (72. Kuen), Gruber (80. Erhardt), Kvasina (87. Bürger).

STIMMEN

SVM-Goalie Markus Kuster: „In der ersten Hälfte kann es vielleicht schon 4:4 stehen, wir sind aber vor allem froh, dass wir gewonnen und auch wieder zu Null gespielt haben. Nächste Woche wird es eine richtig geile Partie gegen Rapid. Was sich für uns im Grunddurchgang ausgeht, geht sich aus. Wir versuchen jedenfalls, die letzten beiden Spiele positiv zu bestreiten.“