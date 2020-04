Heute, Donnerstag, soll am frühen Nachmittag im Rahmen einer Video-Klubkonferenz der Bundesliga weiter beraten und entschieden werden, wie sich die sportlichen Aussichten der aufgrund der Corona-Krise unterbrochenen Meisterschaft, im Oberhaus gestalten könnten.

Bis zuletzt gab es nämlich in Bezug auf konkrete Maßnahmen mehr Fragen als Antworten. Kann die laufende Saison der Bundesliga noch zu Ende gebracht werden? Wie weit nach hinten würde sich der Betrieb in der Praxis ziehen und wie wäre dann der Fahrplan für die neue Saison? Wird vor dem 30. Juni wieder gespielt, könnten nur Geisterspiele erfolgen. Wie könnten solche Partien verantwortungsbewusst über die Bühne gebracht werden, um die Ansteckungsrisken zu minimieren?

„Es gibt generell große Meinungsunterschiede“

Nur ein paar Eckpunkte eines offenen Fragenkatalogs, der die Beteiligten beschäftigt. Auch beim SV Mattersburg ist das nicht anders, wie Cheftrainer Franz Ponweiser bestätigt: „Die Ungewissheit macht den Spielern zu schaffen. Das Fußballtraining fehlt ihnen extrem. Nach vier Wochen ist es schon sehr zäh – da brauchen wir uns nicht selbst anlügen.“ Trotzdem sei der Konsens unter den Aktiven freilich, dass man die Situation hinnehmen müsse.

Seit der Pressekonferenz am Mittwoch von Sportminister Werner Kogler ist nun klar, dass ab kommenden Montag ein Training in Kleingruppen – vergleichbar mit Deutschland – wieder möglich sei. Mehr gibt es aber noch nicht an Aussichten. Bis auf den Umstand, dass die Bundesliga hier im Rahmen der Auflagen selbst entscheiden könne, wie der Sportminister klarstellte.

Etwas mehr Licht am Ende des Tunnels könnte also die besagte Klubkonferenz der zwölf Oberhaus-Vereine werden, eine definitive Entscheidung für die weitere Vorgehensweise erwartet sich der 44-jährige Trainer und Sportliche Leiter des SVM aber noch nicht. Sehr wohl aber die Reduktion auf einige wenige Szenarien, die dann angepasst an die Regierungsvorgaben umgesetzt werden könnten. Ganz so einfach wird die Sache so oder so nicht, denn: „Es gibt ja generell auch bei den Vereinen große Meinungsunterschiede.“ Ponweiser selbst werde in Absprache mit Präsident Martin Pucher natürlich die Klubinteressen vertreten, hier wolle er der Konferenz freilich nicht vorgreifen. Ganz generell gehe es aber auch um das Abklären weiterer prinzipieller Themen. „Wichtige Fragen werden ja auch sein, wie die medizinische und die gesellschaftspolitische Komponente zu bewerten sind. Ich hoffe jedenfalls auf einen Schritt in Richtung mehr Klarheit.“

Hier geht es unter anderem auch um die oft zitierte Variante von sogenannten Geisterspielen unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Ponweiser untermauerte bereits vor einiger Zeit Skepsis, wie die Spiele hier tatsächlich ohne Ansteckungsrisken abgewickelt werden können. Hinzukomme auch das Spannungsfeld, wenn die Bevölkerung Freizeiteinrichtungen meiden müsse, gleichzeitig aber Fußballprofis aktiv sein dürfen – Stichwort gesellschaftspolitische Komponente. Und dann muss auch noch das Verletzungsrisiko der Aktiven thematisiert werden, wenn etwa englische Wochen angepeilt werden, um die Liga in einem gewissen Zeitfenster und unter speziellen Umständen durchzupeitschen.

Ponweiser: „Hier bräuchte es eine Vorlaufzeit von rund vier Wochen Mannschaftstraining, sonst wird es gefährlich.“ All das in ein großes Ganzes zu packen und zu beschließen, wird eine schwere Aufgabe sein. Was also vorerst bleibt, ist die Hoffnung auf kleine Schritte. Um auch abseits des Spielbetriebs an einem weiteren Punkt arbeiten zu können: möglichen Vertragsverlängerungen. „Auch hier ist die Lage für manche Spieler noch komplett ungewiss.“