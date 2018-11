Zwei Chancen vor der Pause ungenützt. Martin Pusic eroberte sich gegen Hartberg in der ersten Halbzeit in dieser Szene den Ball (hier gegen Ex-SVM-Amateur Philipp Siegl, der nun beim TSV unter Vertrag steht), scheiterte aber dann an Goalie Rene Swete. Später sollte der SVM-Stürmer die bis dahin größte Chance des Spiels vergeigen, als er den Ball trotz wunderbarer Mitnahme aus kurzer Distanz nicht im Tor unterbrachte. Die 1:0-Führung des SV Mattersburg hätte das Spiel wohl in eine andere Richtung gelenkt, so gingen die Gäste nach Wiederbeginn mit 2:0 in Führung. Dann aber traf Pusiv sehr wohl auch, nach Maßflanke von Marko Kvasina netzte er per Kopf zum 1:2. Dabei blieb es aber auch. Foto: Ivansich

| BVZ