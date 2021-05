Es beginnt ein neues Kapitel für Markus Karner. Der ehemalige Mattersburger Co-Trainer sowie Stegersbach-, Neusiedl-, Gleisdorf- und Horn-Chefcrainer wird wieder in der Steiermark tätig sein – konkret beim Bundesligisten Hartberg. Dort übernimmt der Wiesener den Posten des Sportlichen Leiter Nachwuchs und kehrt damit zurück in das Fußball-Geschäft.

Schnittstelle zwischen Profis und Nachwuchs

Zwar nicht ins operative Geschehen auf dem Platz, aber dennoch mit jeder Menge Vorfreude und einer spannenden Herausforderung: „Das war eine reifliche Überlegung, weil es schon eine Umstellung ist, wenn man dann nicht mehr in der Praxis tätig ist. Ich bin aber zu dem Schluss gekommen, dass diese Herausforderung mein Gesamtprofil erweitern wird und ich mich auch persönlich weiterentwickeln kann.“

„Hartberg ist ein Verein mit sehr großem Nachwuchs-Apparat und will die gute Arbeit weiter ausbauen.“ Markus Karner, Neo-Nachwuchsleiter TSV Hartberg

Das Aufgabengebiet ist umfangreich: „Der TSV Hartberg ist ein Verein mit einer sehr großen Nachwuchs-Abteilung und die gilt es nun weiterzuentwickeln“, erklärt Karner, der den Job beim Klub, der noch um die Europacup-Plätze mitmischt, hauptberuflich ausführen wird. „Es wartet jede Menge Programm auf mich und das Team. Da gilt es nun ein Trainingskonzept für alle Nachwuchsmannschaften zu erstellen. Weiters gilt es ein Scouting-Programm zu entwickeln und ich werde eben auch die Schnittstelle zwischen den Profis und dem Nachwuchs sein“, so Karner, der betont: „Ich sehe es als großen Vertrauensbeweis und Wertschätzung des TSV Hartberg mit einem starken Team die umfangreichen Aufgabengebiete und Herausforderungen auf einem bereits hohen Niveau weiter zu professionalisieren und in die Umsetzung zu bringen.“

Der zweifache Familienvater wird übrigens zu seiner neuen Arbeitsstätte nach Hartberg pendeln: „Das sind 55 Minuten von meiner Haustür bis zum Büro in Hartberg, von dem her ist das also kein großes Problem.“ Los geht es für Karner am 1. Juni, dann tritt der Burgenländer sein Amt bei den Steirern an.