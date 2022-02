Julius Ertlthaler: „Freue mich endlich wieder zu spielen“

Seit vergangener Woche ist die „Leidenszeit“ des Julius Ertl-thaler vorbei. Der Vertrag des Pöttschingers beim TSV Hartberg wurde nach der abgelaufenen Saison nicht verlängert – danach war vorerst ein halbes Jahr Wartezeit angesagt. Und diese war keine einfache Phase für den Burgenländer: „Natürlich denkt man dann über vieles nach, aber der Fokus war immer nach vorne gerichtet, mit dem Ziel in die Bundesliga zurückzukehren.“

Sehr dankbar ist Ertlthaler dem SC Wiener Neustadt, bei dem der Mittelfeldakteur im Herbst mittrainieren durfte: „Das war schon sehr wichtig. Ganz einfach, weil nur individuell zu trainieren, das wäre ein wenig Wahnsinn gewesen. Daher bin ich dem Verein auch sehr dankbar für die Möglichkeit.“ Daneben gab es natürlich auch Laufeinheiten und auch Training alleine: „Und das hat sich jetzt ausgezahlt, das durchzustehen. Ich freue mich einfach, endlich wieder Fußball zu spielen“, meint Ertlthaler, der nun im Westen Österreichs kickt. Zumindest bis Sommer 2024 – so lange läuft der Vertrag. Am vergangenen Wochenende stand Ertlthaler dann auch schon für seinen neuen Klub auf dem Platz. Beim 4:2-Sieg gegen Dornbirn spielte er in den ersten 45 Minuten, im linken Mittelfeld.

Bei der WSG ist vieles möglich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass einige Spieler von hier aus zu einer tollen Karriere gestartet sind. Julius Ertlthaler Mittelfeldspieler WSG Tirol

„Nach der langen Zeit wieder auf dem Platz zu stehen, ist einfach schön. Ich freue mich, jetzt mit der Mannschaft, um Punkte zu spielen.“ Gleichzeitig war es die Generalprobe für die Tiroler, die noch eine kleine Chance auf die Meisterrunde haben. Fünf Punkte liegt die WSG hinter Rang sechs – vor den verbleibenden vier Runden.

Frühjahrs-Start gegen

den Tabellenzweiten

Am Samstag empfängt man den Zweiten, Sturm Graz.

Will der Tabellenzehnte noch unter die Top-Sechs, dann muss quasi ein Sieg her: „Aber von einem Pflichtsieg gegen Sturm zu sprechen, wäre schon ein wenig vermessen“, so der Neo-Tiroler, der aber klar stellt: „Wir wollen unbedingt mit einem Sieg reinstarten und vielleicht geht es sich dann noch für die Meisterrunde aus.“ Das Ziel der Tiroler sei klar: „Das ist der Klassenerhalt und wenn wir noch oben reinrutschen, dann wäre es eben gleich erledigt. Andernfalls werden wir es eben über das Untere Play-off regeln. Und ich hoffe, dass ich meinen Teil dazu beitragen kann.“ Der 24-Jährige weiß auch: „Bei der WSG ist vieles möglich. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass einige Spieler von hier aus zu einer tollen Karriere gestartet sind. Aber ganz klar: Mein Fokus und meine volle Konzentration liegen jetzt auf der WSG, mit der ich erfolgreich Fußball spielen will.“