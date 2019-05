Der Kampf um Platz zwei in der Qualifikationsgruppe ist somit drei Runden vor dem Ende zumindest noch nicht endgültig klar zugunsten der Mannschaft von Klaus Schmidt. Derzeit liegen die Burgenländer vier Punkte vor dem Dritten Altach.

Tabelle der Tipico Bundesliga

Die erste Hälfte ist rasch erzählt. Denn die Zuschauer sahen in einer spielerisch lauen Halbzeit wenig bis nichts Zwingendes. Die eine oder andere Situation hätte für Gefahr sorgen können, alleine es blieb beim Konjunktiv. Aus Mattersburger Sicht schaffte es am ehesten Andi Gruber in Minute 39 nach einem vielversprechenden Haken und einem Schuss in die Chancen-Statistik.

Kuen an die Latte

Nach Wiederbeginn sahen die 1.600 dann eine Begegnung, die zwar noch weit weg von einem attraktiven Fußballspiel war, ganz so arm an offensiven Höhepunkten war sie aber zumindest nicht. Auch weil die Altacher durchaus bemüht waren, hier nicht bloß zu mauern, sondern sehr wohl etwas für die Offensive zu machen. Ein akrobatischer Abschluss von Christian Gebauer darf hier erwähnt werden, einmal scherzelte Emanuel Schreiner den Ball aus spitzem Winkel an Tormann Markus Kuster vorbei, das Runde fand aber keinen Abnehmer. Die beste Gelegenheit fanden aber die Burgenländer aus einem ruhenden Ball vor, als Andreas Kuen in der 63. Minute einen Freistoß aus halbrechter Position mit links an die Latte knallte. Danach passierte nichts mehr, die finale Drangphase ganz zum Schluss brachte außer einiger hoher Bälle keinen zählbaren Erfolg ein.

Statistik

MATTERSBURG – ALTACH 0:0.

Gelb: Fischer (85., Foul).

SR: Ebner.- Pappelstadion, 1.600.

Mattersburg: Kuster; Höller, Mahrer, Ortiz, Rath; Jano; Gruber, Kuen, Erhardt (74. Hart), Renner (83. Fran); Pusic (74. Bürger).

Altach: Kobras; Anderson, Zech, Zwischenbrugger, Karic; Meilinger (91. Gubari), Oum Gouet, Piesinger, Fischer; Gebauer, Berisha (67. Schreiner).

Stimmen

Philipp Erhardt: „Es war eine ausgeglichene Partie, in der beide Mannschaften defensiv sehr gut gestanden sind. Dementsprechend wenige Torszenen gab es, nach vorne war das von uns heute nicht genug.“

Andreas Kuen: „Es war sehr taktisches Spiel, bei dem wenig riskiert wurde. So schaut am Ende ein 0:0 raus. Wir werden trotzdem noch alles probieren, um am Ende eventuell noch den ersten Platz zu holen.“

Mattersburg-Trainer Klaus Schmidt: „Wir haben zu wenige Ideen vorgefunden und es ist uns deshalb auch nicht gelungen, Altach aus dem Spiel heraus zu gefährden. Da hätte uns ein Standard vielleicht drübergeholfen, so aber war das X besiegelt.“

Derselbe, angesprochen darauf, dass der SVM diesmal nicht viel Risiko genommen hat: „Altach ist keine Laufkundschaft in dieser Liga, sondern eine kompakte Mannschaft, die vorne mit Berisha und Gebauer über zwei Pfeile verfügt. Mir war dieses Unentschieden jedenfalls beim Allerwertesten lieber, als dass wir am Ende mit den traurigen Augen dastehen.““

Altach-Coach Alexander Pastoor: „Wir haben gut begonnen, danach hat das Spiel nicht gepasst. In der zweiten Hälfte war es dann wieder viel besser.“