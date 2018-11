Es ist zweifelsohne nicht der Kracher der Runde, wenn der SV Mattersburg am Samstag um 17 Uhr daheim auf Schlusslicht Admira trifft. Ein interessantes Duell am Ende der Tabelle ist es allemal, um sich aus Sicht der Kontrahenten für die letzten beiden Spiele vor der Winterpause mit einem Erfolg zu wappnen.

Auf den SVM warten mit Austria daheim und LASK auswärts zwei schwere Hürden, Trainer Klaus Schmidt ist das zum jetzigen Zeitpunkt noch egal. „Es geht nur um das nächste Match, alles andere ist zweitrangig.“

Vollste Konzentration auf die Admira ist ohnehin das Mindeste, was verlangt werden muss. Schließlich ist die Mannschaft nicht in der Situation, dass es von alleine läuft, um zu drei Punkten zu gelangen. Grün-Weiß holpert so dahin, auch wenn Schmidt das 2:2 am Samstag beim WAC durchaus als Positiv-Schub wertete. „Ich habe die erste halbe Stunde nicht schlecht gesehen. Leider haben wir zu viele Fouls gemacht und waren in gewissen Situationen nicht clever gemacht. Dass wir aber nach dem 0:2-Rückstand so zurückgekommen sind, spricht sehr wohl für die Mannschaft.“

Dass nun gegen den Tabellenletzten Admira drei Punkte her müssen, versteht sich von selbst. Stürmer Martin Pusic fehlte beim WAC aus privaten Gründen, er steht wieder zur Verfügung. Schmidt erwartet jedenfalls ein schweres Match gegen einen Gegner, der „sich kompakt präsentieren wird, aber auch mit zwei Spitzen durchaus nach vorne spielen könnte.“

Toth: „Wir raffen uns immer wieder auf“

Dem entgegenzuwirken, liegt einerseits bei den Burgenländern selbst. Andererseits stellt sich auch die Frage, wie locker und geschmiert das Werkl bei den Niederösterreichern tatsächlich laufen wird. Bei der Admira ist die Lage nach vier Pleiten in Folge schließlich trist. Die letzten Punktegewinne waren zwei 0:0-Remis gegen den WAC und in St. Pölten, der letzte Sieg datiert vom 23. September – einem 3:1 in Innsbruck. Da war Ernst Baumeister noch Trainer, von ihm trennte man sich nach der 0:2-Niederlage bei Rapid am 28. Oktober.

Mittlerweile hat Reiner Geyer als Coach das Sagen. Noch wartet die Elf unter ihm auf den ersten Punkt. Admira-Profi Daniel Toth sagt: „Trotz der schwierigen Lage ist die Stimmung gut. Wir raffen uns immer wieder auf und wollen unbedingt wieder in die Spur finden – vor allem auch in Hinblick auf das Frühjahr nach dem Grunddurchgang und der Punkteteilung. Dementsprechend wichtig wären wieder einmal drei Punkte.“

Dass der Neusiedler unter Geyer zuletzt nicht erste Wahl war, nimmt er nüchtern zur Kenntnis: „Im ersten Spiel wurde ich als Innenverteidiger aufgestellt, was sicher nicht meine Parade-Position ist. Es geht aber primär um die Admira, ich stelle mich voll in den Dienst der Mannschaft. Dass meine persönliche Situation derzeit nicht optimal ist, ist eben so im Fußball.“ Dramatisieren will der 31-Jährige nichts. „Ich bin mittlerweile zehn Jahre hier und habe schon wesentlich schlimmere Situationen erlebt. So gesehen ist das jetzt ein Klacks.“