Willkommen in der Qualifikationsgruppe. Spiel eins der ab nun geteilten Zwölferliga steigt für den SVM nach Platz sieben im Grunddurchgang in der unteren Hälfte. Dort allerdings steigen die Burgenländer als Erster – noch vor dem in südlichen Tabellengefilden hängengebliebenen Riesen Rapid – in den sportlichen Ring.

Fakt ist also, dass Mattersburg mit den besten Chancen auf Platz eins startet. Weil aber im Premierenjahr des neuen Zwölferligamodus niemand so richtig vorhersagen kann, wie sich die entscheidende Phase entwickelt (und zwischen Platz eins und Schlusslicht Innsbruck lediglich sechs Pünktchen liegen), geht auch SVM-Chefcoach Klaus Schmidt bei seinen Prognosen noch nicht zu sehr in die verbale Offensive. „Dieses Format hat noch niemand gespielt. Hier geht es einmal ums nackte Überleben in der Liga. Daher erwarte ich ex-trem intensive und zweikampfbetonte Spiele.“

Dass die aktuelle Lage passt, stimmt Schmidt freilich zuversichtlich. „Wir haben an sich die beste Ausgangsposition, müssen aber wissen, dass wir alle jetzt noch einmal neu beginnen. Der Start wird wichtig sein. Zehn Runden kommen sehr schnell daher.“

Anders ausgedrückt. Punktet Mattersburg in Altach und danach beim ersten Heimspiel gegen Hartberg, sollte die bereits gelegte Basis fast schon wunderbare Ausmaße annehmen. Gleichzeitig weiß aber auch Schmidt, was Grün-Weiß bei einem Qualifikationsgruppen-Fehlstart blühen könnte.

SCR Altach mit neuem Coach als Unbekannte

Schwupps stünde man dann vielleicht mit einem Wimpernschlag in der Nähe der Kellertür zur 2. Liga. Also gilt es, trotz Punktepolster gleich wieder zu funktionieren. Das muss freilich auch Gegner Altach, bei dem es nach der Trennung von Werner Grabherr (interimistisch übernahm dann Co-Trainer Wolfgang Luisser und gewann auch bei der Austria mit 3:1) mit einem neuen Coach in die finale Phase geht. Der 52-jährige Niederländer Alex Pastoor ist nun für die sportliche Linie der Vorarlberger zuständig. „Darum ist Altach für uns nun auch eine große Unbekannte“, kann Schmidt keine genaue Prognose zum Gegner abgeben. „Wir wissen nicht, wie sie es anlegen werden. Umso mehr gilt es, dass wir unser Ding durchziehen.“

Hier dürfen sich die SVM-Profis ruhig an den Leistungen der letzten vier Runden orientieren, auch wenn die zweite Halbzeit beim 1:0-Sieg in St. Pölten sehr wackelig war. „Wir haben einige sehr gute Halbzeiten abgeliefert, die Spieler verfügen auch über das nötige Selbstvertrauen.“

Eine Halbzeit, die sich die Akteure übrigens durchaus merken dürfen, war jene nach der Pause im Test gegen Honved Budapest. Während die Bundesliga aufgrund der EM-Qualifikation pausierte, testete Mattersburg nämlich im ungarischen Lipot gegen den Tabellen-Fünften des dortigen Oberhauses. Nach einem 0:2 setzte sich Mattersburg durch Tore von Lukas Rath, Andi Kuen und Martin Pusic noch mit 3:2 durch. „Dieses Ergebnis und die zweite Luft nach der Pause waren richtig positiv.“

Sorgenfalten hätte Klaus Schmidt die Personalsituation vor allem dann bereitet, wäre am vergangenen Wochenende Meisterschaft gespielt worden. Für Samstag wird zwar nicht alles wieder gut, aber die Auswahl sollte doch wieder größer werden. Mehrere Wochen fehlen wird trotzdem Michi Lercher, der umgekippt ist und sich alle Bänder im Knöchel gerissen hat. Florian Hart laboriert an einem Muskelfaserriss in der Wade. Wann er wettkampfmäßig auflaufen kann, wird sich zeigen. Für Samstag ist er auf jeden Fall noch kein Thema. Routinier Nedeljko Malic trainiert wieder mit, ist laut Schmidt aber noch nicht matchfit.

Thorsten Mahrer musste sich aufgrund muskulärer Probleme im Oberschenkel schonen, Christoph Halper aufgrund eines Achillessehnen-Problems. Beide sollten aber doch für Altach zur Verfügung stehen. Patrick Bürger hatte vergangene Woche mit einem Magen-Darm-Virus zu kämpfen. Andi Gruber war krank, ist aber am Samstag fix kein Thema – weil gesperrt aufgrund der fünften Gelben.

Bei Alois Höller heißt es noch: bitte warten

Ein Profi ist seit dem letzten Test beim Trainingslagers Anfang Februar ein Ausfall: Alois Höller. Seit 15. März ist der Mittelfeldmann 30 Jahre alt, rein sportlich muss sich der Jubilar aber noch gedulden, um wieder Gas geben zu können. Höller laboriert an einer Schambeinentzündung, deren Genesung vor allem eines braucht: viel Geduld. Einige Male war die Nummer acht schon in Salzburg auf Spezial-Reha, in der Vorwoche war dann sogar zweimal 40 Minuten mittrainieren drin.

„Ich kann es aber noch nicht einschätzen, wann es wieder richtig gehen wird. Jetzt bin ich froh, dass ich schmerzfrei trainiert habe,“ traut sich Höller noch keine Prognose zu, wann er wieder fit ist. „Von Vereinsseite habe ich keinen Druck und alle Freiheiten, um wieder fit zu werden. Das ist natürlich eine tolle Sache.“