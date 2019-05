In Abstiegsfragen wird man in Mattersburg wohl auf ewig vorsichtig bleiben. Das Jahr 2013, als die Profis zwei Runden vor Schluss nur noch rein rechnerisch von sämtlichen Konkurrenten dahinter abgefangen werden konnten und der sportliche Wahnsinn dann tatsächlich eintraf, ist eben ein Teil der Klubgeschichte. Nicht zuletzt deshalb hüten sich auch alle Beteiligten, voreilig zu offensiv zu sein.

„Wir können einen Riesenschritt machen, um am Ende unter den Top-Zwei zu stehen. Andernfalls bleibt es natürlich weiter prickelnd.“ Klaus Schmidt

Im Fall von Trainer Klaus Schmidt heißt das dann, angesprochen auf den Status quo: „Wir sind zu 90 Prozent aus dem Gemetzel draußen.“ Das Gemetzel. Schmidt spricht bewusst brachial den direkten Kampf um den Klassenerhalt an, der aktuell die Teams Innsbruck, Hartberg und am Rande wohl auch noch Admira betrifft. In den verbleibenden vier Runden kann es da in jeder Hinsicht richtig ungemütlich werden, wenn es um das sportliche Überleben im Oberhaus geht.

Im Fall der Burgenländer wird es hingegen nur noch eine kurze Frage der Zeit sein, bis sie auch theoretisch nicht mehr einzuholen sind und dann das gesagt wird, was praktisch fix ist: Mattersburg ist durch.

Intern gilt die vollste Konzentration ohnehin einer ganz anderen Zielsetzung. Als Zweiter der Qualifikationsgruppe kann Mattersburg am Samstag (17 Uhr) im Pappelstadion beim Duell gegen den Dritten, Altach, die Vorarlberger im Falle eines Sieges um sieben Punkte abhängen. Das wäre im Hinblick auf das Europa-League-Play-Off nach dem Ende der Saison ein großer Schritt für Grün-Weiß.

Zudem würde Klaus Schmidts Mannschaft dann auch weiter Druck auf Gruppen-Leader Rapid ausüben. Die Hütteldorfer müssten dann in der Südstadt bei der Admira punkten, um vorne zu bleiben. „Wir können einen Riesenschritt machen, um am Ende unter den Top-Zwei zu stehen. Andernfalls bleibt es natürlich weiter prickelnd.“

Dass seine Mannschaft zuletzt nur ein 1:1 daheim gegen die Admira holte, mag nach der Partie im ersten Moment ernüchternd gewesen sein, das Gesamtbild stimmt aber weiterhin. „In den letzten drei Spielen haben wir sieben Punkte geholt. Hätte mir das vorher wer gesagt, hätte ich das blind unterschrieben.“

Trainer in doppelter Funktion unterwegs

Parallel zum sportlichen Geschehen hat sich beim SVM, wie zuletzt an die Öffentlichkeit gelangt ist, bekanntlich auch abseits des Platzes einiges getan. Robert Almer wird den Verein als Sportlicher Leiter mit Ende der Saison verlassen (die BVZ berichtete). Wer sein Nachfolger wird, soll dann ziemlich zeitgleich zum hochoffiziellen Abgang verlautbart werden. Auch die Frage, wer die Tormänner betreuen wird – Almer hatte ja eine Doppelfunktion inne –, wird früher oder später beantwortet. Es darf aber davon ausgegangen werden, dass die Position Sportlicher Leiter und Tormanntrainer nicht mehr von einer Person besetzt wird.

Bis dahin gibt es hinsichtlich der Planung jedenfalls eine Art Übergangsphase. Freilich ist Almer in doppelter Funktion aktiv. Bei der Kaderplanung und bei wesentlichen Zukunftsfragen ist mittlerweile aber aus gegebenem Anlass Trainer Klaus Schmidt jene Person, die den direkten Draht zu Klubboss Martin Pucher pflegt. „Ich sehe diese zusätzliche Aufgabe nicht als große Belastung, sondern einfach als eine Übergangslösung,“ nimmt es Schmidt sportlich.

Martin Ivansich Endspurt. Der SVM kommt in die finale Phase, auch der Sportliche Leiter Robert Almer.

Und Almer? Der will die Saison noch mit einem möglichst erfolgreichen Ende beschließen. Schließlich geht es darum, als Erster oder Zweiter der Qualifikationsgruppe in das Europa-League-Play-Off, das nach der Meisterschaft über die Bühne geht, einzuziehen. Dort wird dann bekanntlich das letzte internationale Ticket ausgespielt.

„Die Chance ist nach wie vor riesig, wir befinden uns weiterhin in einer super Ausgangslage.“ Dass die Info von Almers Ausscheiden aus dem Verein noch während der Saison an die Öffentlichkeit gelangte (konkret vor dem Duell gegen Wacker Innsbruck), wirkte sich übrigens nicht negativ auf das Abschneiden der Mannschaft aus. 3:1 gegen Wacker Innsbruck, 2:0 bei der Admira, 1:1 gegen die Admira – auch zur Freude des (Noch-)Sportlichen Leiters: „Es war ja intern nicht der Plan, das jetzt schon zu verkünden. Das Team hat sich davon aber überhaupt nicht beeinflussen lassen und das sehr gut gemacht.“

Nach dem letzten Spiel wird sich Almer dann vom SV Mattersburg in seinen nächsten Lebensabschnitt verabschieden. Der sieht geplanterweise neben dem Abschluss des Fernstudiums an der FH Burgenland einmal viel Zeit mit seiner Familie vor. „Das ist mir wichtig. Meine Kinder (Anm.: Juna-Éloïse, Samuel-Étienne) sind drei und sechs Jahre alt, das ist ein sehr spannendes Alter. Ich habe schon im Jahr 2016 nach meinem Kreuzbandriss bei der Austria im Zuge der Reha an die neun Monate in Deutschland verbracht. Wenn du nur jedes zweite Wochenende einen Tag da bist, ist das nicht so leicht.“

Das soll jetzt nachgeholt werden. Ob und wann Robert Almer dann auch eine neue berufliche Herausforderung annimmt, wird sich weisen. Getrieben wirkt der 35-Jährige in dieser Hinsicht aber nicht: „Vielleicht bin ich auch ein Jahr daheim, das wird sich alles zeigen.“