Noch ist die Meisterschaft nach der Corona-Pause voll im Gang. Weil aber im Normallfall vor dem Sommer schon fleißig die Weichen gestellt werden, drängen sich bei den Vereinen neben der sportlichen Lage auch personelle Zukunftsfragen auf. Gerade um bei Entscheidungen weiterzukommen, ist der laufende Abstiegskampf in der Qualifikationsgruppe Gift. Noch ist schließlich nicht sicher, wer den Gang in die 2. Liga antreten muss, was wiederum keine Planungssicherheit gibt. Auch wenn sich die Lage des SV Mattersburg nach dem 2:0-Erfolg gegen St. Pölten und dem 1:1 in Altach schon wesentlich verbessert hat, steht bei den Burgenländern über allem nach wie vor der Ligaverbleib. „Das ist ganz wichtig und auch so kommuniziert. Es geht darum, ja nicht den Fokus zu verlieren und sich von keinen Meldungen aus dem Konzept bringen oder unter Druck setzen zu lassen“, stellt Mattersburgs Trainer und Sportlicher Leiter Franz Ponweiser klar. Zu sehr hängen zukunftsweisende Entscheidungen auch davon ab, ob der SVM weiter Bestandteil der Bundesliga bleibt.

Weil im Fußballgeschäft der Qualifikationsgruppe aber trotz des chronischen Drucks im Abstiegskampf auch im Hintergrund für alle Szenarien geplant werden muss, sind die Burgenländer freilich nicht untätig. Die Optionen bei Andreas Kuen und Philipp Erhardt auf eine Vertragsverlängerung wurden bereits gezogen. Abgangseitig hat Marko Kvasina, mit dem der Klub nicht mehr geplant hat, bereits seinen neuen Verein bekanntgegeben – den belgischen Klub Oostende. Bei Routinier Nedeljko Malic stehen die Zeichen auch auf Abschied, was die sportliche SVM-Zukunft betrifft. Er wurde in der Qualifikationsgruppe bislang bei keinem Spiel einberufen.

Tormannfrage ist in alle Richtungen offen

Überhaupt gibt es einige weitere auslaufende Verträge, wo endgültige Zukunfts-Klarheit erst geschaffen werden muss – entweder vereins- oder auch spielerseitig. Dass Mattersburg hier gerne auch weiter mit Andi Gruber die personifizierte Offensivwaffe behalten würde, ist klar. Der Steirer, er wird am Montag 25 Jahre alt, ist aber ablösefrei und hat mit seinen Leistungen auch andere Vereine auf sich aufmerksam gemacht. Hinter seiner Zukunft beim SVM steht also ein Fragezeichen.

Ebenso offen ist noch, wer in der kommenden Saison das Tor der Burgenländer hüten wird. Markus Kuster steht seit Anfang April 2014, damals noch in der zweithöchsten Spielklasse, im Kasten. Sein Vertrag läuft mit Saisonende aus, der Absolvent der Fußballakademie könnte in weiterer Folge woanders Fuß fassen. Könnte – das letzte Wort ist hier noch nicht gesprochen. Interesse gibt es aus der 2. Deutschen Bundesliga und aus den Niederlanden. Das bestätigte auch Kuster, der aber auch klarstellte: „Es liegt noch nichts Konkretes am Tisch.“ Überhaupt will der Profi aus Pama zum jetzigen Zeitpunkt vor allem eines: „Den Fokus voll und ganz auf den Abstiegskampf legen. Das zählt jetzt, alles andere ist im Hintergrund. Danach werden wir uns zusammensetzen, um eine Lösung zu finden. Die Situation ist jedenfalls offen.“

Sollte Markus Kuster den SVM verlassen, gibt es laut Ponweiser freilich bereits Szenarien. Eines davon dürfte aber scheinbar nicht eintreten: Dass der aktuelle Zweier Tino Casali zur Nummer eins aufrückt. Ponweiser: „An sich wäre das die Überlegung gewesen, bislang ist Casalis Vertrag aber noch nicht verlängert – er hat sich auch umgeschaut und es ist nicht sicher, ob er bleibt.“ Denn auf der Gegenseite ist eben die Akte Kuster noch nicht geschlossen, weshalb bis zuletzt auch nicht klar war, ob Casali eben automatisch aufrücken kann. „Das sind wir Markus aber schuldig, dass wir uns nach der Saison noch zusammensetzen“, will Ponweiser gewisse Personalien dann der Reihe nach abarbeiten. „Wir haben aber so oder so Varianten für alle Möglichkeiten im Kopf. Ich sehe das generell sehr entspannt, dass wir imstande sein werden einen guten Kader auf die Beine zu stellen.“