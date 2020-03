Da ist es also gekommen, das Ende des Grunddurchgangs. Noch ein Wochenende lang finden sich die zwölf Mannschaften im Fußball-Oberhaus in einer gemeinsamen Tabelle wieder, nach dem 22. Spieltag werden die Liga und die Punkte geteilt. Die Top-Sechs spielen sich dann zehn Runden lang in der Meistergruppe den Titel und die internationalen Startplätze aus, die Klubs der unteren Gruppe müssen in der Qualifikationsrunde primär einmal den Abstieg verhindern.

Erst gegen Ende der Saison wird es auch dort für den Ersten eine richtig schöne Herausforderung geben, wenn die Belohnung in Form des Europa-League-Play-offs folgt und dann sogar ein Europa-League-Quali-Startplatz winken könnte. Mehr noch: Hat der ÖFB-Cupsieger das internationale Ticket über die Meisterschaft sicher, würde sogar der Zweite der Qualifikationsgruppe noch in die Play-off-Spiele einziehen.

Das alles ist aber vorerst Zukunftsmusik. Auch für den SV Mattersburg. Aktuell gilt es, die Formkurve nach oben zu richten, stabil aufzutreten und dann am Punkt genau die entscheidenden Partien zu bestreiten. Das abschließende Heimspiel des Grunddurchgangs am Sonntag (14.30 Uhr) gegen den LASK fällt hier noch nicht in die Kategorie „entscheidende Partie“.

Vielmehr könnte die Mannschaft von Franz Ponweiser gegen den Leader einfach nur überraschen. Zu stark präsentierte sich der LASK in den vergangenen Wochen, als dass die Ausgangslage nicht klar wäre. „Natürlich haben wir gegen diesen Gegner eine Riesen-Challenge vor der Brust“, weiß der Cheftrainer. „LASK ist in einer Überform. Man hat das Gefühl, denen kann nichts passieren. Und selbst wenn es nicht so läuft, scheint es nur eine Frage der Zeit zu sein, bis die Maschinerie läuft.“ Trotzdem will und wird Grün-Weiß die Köpfe nicht in den Sand stecken: „Wir sind gut drauf und haben Selbstvertrauen. Unsere Situationen im Spiel werden kommen. Die müssen wir aber auch nützen.“

Stichwort Auswärtsspiel bei Rapid, als der SVM in der ersten Viertelstunde Top-Chancen verhaute. Die Hütteldorfer machten es besser, versenkten ihre dritte gute Gelegenheit zum 1:0, Mattersburg ging in dieser Phase leer aus. „Eigentlich war das von Beginn weg ein Bombenspiel“, erinnert sich Ponweiser trotzdem lieber an das Positive aus der ersten Halbzeit.

Dass die Wiener speziell nach der Pause ordentlich andrückten und höher gewinnen hätten müssen, weiß er natürlich auch. Das war die Kehrseite, aber: „Auch mit zwei Entscheidungen waren wir nicht einverstanden. Vor dem Kopfball zum 1:0 hat Stefan Schwab gestoßen, da kann man Foul geben. Nach der Pause hätte es bei 2:1 für Rapid eindeutig Handselfer (Anm.: Kelvin Arase) für uns geben müssen.“

„Wir müssen uns vor niemandem fürchten“

Fakt ist aber: Die Partie ging eben mit 1:3 verloren – und nun wartet der LASK. Philipp Erhardt, der in Hütteldorf erstmals die Kapitänsschleife innehatte (Malic und Bürger Ersatz, Jano verletzt), sagt: „Im Frühjahr haben wir bislang einiges gut gemacht, wir müssen uns vor niemandem fürchten.“ Nicht zur Verfügung steht Fabian Miesenböck, der gegen Rapid seine fünfte Gelbe Karte kassierte.

Ob Goalie Markus Kuster, der aufgrund von Leistenproblemen nicht hundertprozentig fit war und passen musste, wieder zur Verfügung steht, bleibt abzuwarten. In Wien ersetzte ihn jedenfalls Tino Casali. Ponweiser zeigte sich mit der Leistung des 24-Jährigen zufrieden: „Er hat seine Sache gut gemacht.“ Gespielt wird übrigens aufgrund der Salzburger Europa-League-Orkan-Absage gegen Frankfurt und den dadurch bedingten Folge-Verschiebungen statt am Samstag um 17 Uhr erst am Sonntag um 14.30 Uhr.