Irgendwann reißen Serien. Im Fall von Hartberg prognostizierten einige Experten vor dem Spiel beim SV Mattersburg, dass die Steirer im Burgenland einbrechen würden. Nach dem 2:1 und dem fünften Bundesliga-Sieg in Folge war es in dieser Hinsicht still.

Am Samstag ist nun wieder Serienzeit für die Mannschaft von Trainer Klaus Schmidt. Beim WAC geht es gegen den aktuell Dritten der Liga, der zuletzt gegen St. Pölten (1:0), bei der Austria (3:2) und gegen Rapid (3:1) dreimal in Folge gewann. „Das ist eine sehr schwierige Herausforderung gegen solche Teams, die voll im Hoch sind“, sagt der Coach vor dem Spiel. Florian Hart ist nach seinem krankheitsbedingten Aus wieder im Training. Bis auf Mario Grgic (Kreuzbandriss) und Stephan Schimandl (Muskelfaserriss) gibt es aktuell keine groben SVM-Personalsorgen.

Wie es gegen die von Christian Ilzer betreuten Wölfe klappen könnte? „Zum einen benötigt es physische Mittel. Wir müssen extrem dagegenhalten, wenn es etwa gegen Spieler wie Dever Orgill oder Mario Leitgeb geht. Aber auch in spielerischer Hinsicht müssen wir präsent sein, um die starken Akteure wie Michael Liendl, Marcel Ritzmaier oder eben auch Leitgeb unter Kon-trolle zu bringen. Das könnten Schlüssel zum Erfolg sein.“

Ausschließen will Schmidt die Möglichkeit, dass der WAC den SVM nach den triumphalen Siegen gegen die Wiener Großklubs unterschätzen könnte. „Die sind vor jedem Match extrem fokussiert. Der Trainer holt sie da sicher runter, sollte wer abheben.“

Mike Novak: „Das war ein komischer Tag“

Auch Rechtsverteidiger Mike Novak, bis Sommer fünfeinhalb Jahre in Mattersburg unter Vertrag, sieht in dieser Hinsicht keine Gefahr. „Wir wollen einfach dort weitermachen wie zuletzt und unbedingt Punkte sammeln.“ So wie beim ersten Spiel der Saison, als der WAC bei Novaks Rückkehr ins Pappelstadion die Grün-Weißen mit 6:0 demütigte, werde es am Samstag aber wohl nicht laufen.

Stattdessen stellte Novak klar: „Wir wissen, wie schwer wir uns getan haben und dass uns der SVM trotz des Ergebnisses kontrolliert hat. Da ist für uns alles zusammengelaufen und Mattersburg hat seine Chancen nicht genutzt. Es war ein komischer Tag mit einem perfekten Ende für uns.“

Überhaupt läuft es für den 27-jährigen Profi aus St. Veit/Glan, dessen Vertrag in Mattersburg nicht verlängert wurde, ziemlich perfekt, seit er beim WAC unterschrieben hat. Michael Novak ist Stammspieler und steht mit seinem Team souverän in den Top-Sechs. „Mir taugt es, wie es ist. Ich kann mich unter unserem Trainer und in einer richtig guten Atmosphäre optimal weiterentwickeln, das passt.“

Völlig abgeschlossen hat der Kärntner mit dem Burgenland übrigens nicht. Freundin Tanja Salamon (Anm.: Schwester von Austria-Profi Thomas und Elektra-Stürmer Julian Salamon) stammt aus Stöttera, zudem besteht nach wie vor Kontakt zu dem einen oder anderen SVMler. „Ich verfolge das Geschehen dort nach wie vor. Mein Herz hängt schon auch noch daran.“