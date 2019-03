Jetzt ist die Liga also geteilt. Der Grunddurchgang der neuen Zwölferliga war gestern, am übernächsten Wochenende startet der Schlussabschnitt des neuen Systems.

„Wir haben alles getan, um gut ins Frühjahr zu starten und mit den ersten Spielen ein super Zeichen gesetzt. Das freut mich.“SVM-Trainer Klaus Schmidt

Für Mattersburg hat es knapp nicht mit den Top-Sechs gereicht. Als Siebenter haben die Burgenländer nun in der Qualifikationsgruppe aber die beste Ausgangslage. Wie in der Meistergruppe folgen zehn Spieltage, ehe klar ist, wer ganz hinten steht und absteigt und wer vorne im Rahmen eines Europa-League-Play-Offs nach dem Saisonende noch um ein Ticket spielen kann (Infos dazu siehe unten).

Fakt ist aber einmal, dass nach dem erbitterten Kampf im Bereich des ominösen Strichs nun die Meisterschaft mit halbierten Punkten und neuen Voraussetzungen weitergeht. SVM-Trainer Klaus Schmidt drückt es so aus: „Jetzt stellen alle auf Reset, es geht von vorne los.“

Ivansich

Der Reset-Knopf, der das Meisterschaftssystem wieder auf Null stellt, kann im Fall von Mattersburg aber mit einem guten Gefühl gedrückt werden. Immerhin weiß man bei den Burgenländern um eine tolle Ergebniskurve. Infrage gestellt muss also vor dem Start der Qualifikationsgruppe nichts Wesentliches werden, denn: „Wir haben alles getan, um gut ins Frühjahr zu starten und mit den ersten Spielen ein super Zeichen gesetzt. Das freut mich.“ Platz drei in der Blitztabelle der Runden 19 bis 22 belegt den hervorragenden Start ins neue Pflichtspieljahr 2019.

Freilich hätte Klaus Schmidt gerne am letzten Drücker auch noch den Sprung in die Meistergruppe geschafft, dafür gab es im Finale aber auch nicht mehr die nötige Schützenhilfe.

Also ist es nun eben der untere Teil der Liga, in dem Mattersburg reüssieren will. Das soll von der Effizienz her im Stile des SVM-1:0-Siegestreffers durch Christoph Halper beim SKN St. Pölten klappen. Beim ersten Einsatz in der Startformation versenkte der 20-jährige Oberdorfer den Ball platziert im Kreuzeck. „Ich habe gesehen, dass ein Verteidiger kommt, habe einfach nicht nachgedacht und geschossen. Das hat geklappt.“

Dass Grün-Weiß vor allem nach der Pause defensiv ins Schwimmen geriet, war die andere Seite der sonntägigen Medaille. Trotzdem brachten die Gäste das Ergebnis über die Runden. Schmidt: „Im Herbst hätten wir so eine Partie nicht gewonnen. Jetzt wollen wir den positiven Schwung mitnehmen. Rein spielerisch müssen wir dort weitermachen, wie wir in den ersten 20, 25 Minuten aufgetreten sind.“

Die Zeichen stehen ganz auf Grün-Weiß

Dass Christoph Halper beim dritten Profieinsatz und dem Debüt in der Startelf prompt der Siegestreffer gelang, freute den Coach freilich. „Ich habe ihm noch in der Früh gesagt, er soll einfach die Sachen machen, die er gut kann. Dann ist er effizient genug.“ So war es dann auch. Halpers aktuelles Rezept: „Ich spüre das Vertrauen des Trainers und des gesamten Betreuerstabs, wir jungen Spieler werden auch vor dem Match von der ganzen Mannschaft hervorragend gepusht und aufgebaut.“ Dass der Südburgenländer in die Startelf rutscht, war sein erstes Ziel. Und jetzt? „Jetzt will ich im Training alles reinhauen und mich weiter aufdrängen.“

Die Zeichen stehen bei Halper also ganz auf Grün-Weiß – dass er, dessen Vertrag an sich ausläuft, auch über die Saison hinaus weiterhin für den SV Mattersburg tätig sein wird. Klar ist für den Mittelfeldmotor zum jetzigen Zeitpunkt vor allem: „Der Weg in Mattersburg ist für junge Spieler wie mich sehr interessant. Ich fühle mich wohl und die Entwicklung in dieser Saison stimmt absolut.“

Am Wochenende pausiert die Bundesliga aufgrund der EM-Qualifikationsspiele. Der SVM nutzt die Zeit, um am Freitag um 15 Uhr in Lipot gegen Honved Budapest zu testen.