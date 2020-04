Ausgerechnet in Zeiten der Corona-Krise sah sich Fabian Miesenböck mit einem medizinischen Notfall am eigenen Leib konfrontiert. Der Profi des SV Mattersburg - er ist im Zuge des "Hometrainings" aktuell daheim in Kärnten - musste zuletzt mit starken Beschwerden ins Spital nach Klagenfurt eingeliefert werden, wo er dann auch aufgrund einer schweren Blind- und Dickdarmentzündung notoperiert wurde.

"Es war schon die Hölle", so der 26-jährige Jungpapa auf der SVM-Facebook-Seite. Mittlerweile fühlt sich der Linksfuß, wie er gegenüber der BVZ bestätigt, "wieder besser" und befindet sich auch bereits in häuslicher Pflege.

Bis auf weiteres ist an Training freilich nicht zu denken. Dass er sich in den nächsten Wochen schonen muss, versteht sich von selbst. Zumindest in dieser Hinsicht ist der Zeitpunkt für diesen so schmerzhaften Zwischenfall aber wenigstens nicht das größte Problem, steht der Bundesliga-Betrieb aktuell doch bis auf weiteres still.