Noch ist die Saison zu jung, um von sportlichen Vorentscheidungen, Schicksalspartien oder dergleichen zu sprechen. Richtungsweisend ist es aber allemal, wenn der Vorletzte, Mattersburg, in der sechsten Runde des 22 Spieltage dauernden Grunddurchgangs am Samstag (17 Uhr) beim Letzten, Admira, antritt.

Denn fast schon vergessen ist in diesem Zusammenhang der geglückte SVM-Auftakt gegen Hartberg (2:1), weil vier Pleiten am Stück (Salzburg 1:4, Austria 1:5, WAC 0:5, zuletzt St. Pölten 0:1) den Motor der Grün-Weißen mächtig ins Stocken brachten.

„Müssen individuelle Fehler in der Defensive abstellen“

Patrick Salomon, der bislang in allen Spielen im Mittelfeld zum Einsatz kam, angesprochen auf die aktuelle Situation: „Das Admira-Spiel ist nach dem bisherigen Verlauf schon über-drüber-wichtig. St. Pölten ist eine jener Mannschaften, die wir als direkten Konkurrenten sehen können. Dieses direkte Duell haben wir zuletzt verloren, umso mehr zählt es jetzt punktemäßig, weil die Admira auch in diesem Bereich liegt.“

Zumindest ein Punkt sollte den Burgenländern in der aktuellen Situation wieder auf die Sprünge helfen: „Dafür müssen wir aber die individuellen Fehler in der Defensive abstellen. Wir bekommen viel zu einfach Tore, die logische Folge ist eine Verunsicherung, der Spielaufbau funktioniert nicht mehr so gut, das setzt sich dann alles fort.“

BVZ Auftrag. Patrick Salomon (r., neben Michi Lercher) und Co. sind bei der Admira gefordert.

Trainer Franz Ponweiser sah beim jüngsten 0:1 gegen den SKN zwar bereits eine verbesserte Abwehrleistung, erneut führte aber ein Individualfehler zum Elfer (Nedeljko Malic ließ sich von Husein Balic den Ball zu leicht abluchsen, der nutzte dann den freien Raum, zog in den Strafraum und wurde von Philipp Erhardt zu Fall gebracht) und in weiterer Folge zur Niederlage. Was es jetzt brauche, sei eine gefestigte Darbietung, speziell gegen den Ball.

Salomon: „Gegen St. Pölten ist das schon gelungen, möglichst kompakt und nicht in kleinen Grüppchen am Platz zu agieren. Jetzt müssen wir aber unbedingt noch die Fehler abstellen – auf Bundesliga-Niveau werden die nahezu alle bestraft – und uns durch klitzekleine Erfolgserlebnisse im Spiel wiederum das Selbstvertrauen holen.“

Am Weg zurück sei es zudem auch nötig, den mentalen Schweinehund zu überwinden. „Es geht in der Mannschaft sehr viel Kopfkino ab, das merkt man. Die Situation wird mit jedem Gegentreffer auch nicht rosiger, aber da müssen wir alle jetzt drüberstehen und ein entsprechendes Auftreten an den Tag legen.“

Die erstbeste Gelegenheit ergibt sich am Samstag bei der Admira. Das ist ein Spiel, bei dem es natürlich viel zu verlieren gibt. Grund zum Fürchten bestehe aber nicht, wie der 31-Jährige bekräftigt: „Ich fürchte mich, wenn es jemandem gesundheitlich schlecht geht, aber ganz sicher nicht vor einem Fußballspiel. Das gehört im Geschäft dazu, solchen Situationen zu begegnen und dann möglichst gestärkt wieder herauszugehen.“

Höller fällt aus, auch ohne Bänderrisse

Es wäre definitiv Balsam, könnte Mattersburg aus der Südstadt etwas mitnehmen. Ponweiser: „Der Druck ist für beide gleich groß, das wird wieder so ein Sechs-Punkte-Spiel. Für uns gilt, dass wir gegen den direkten Konkurrenten ein Erfolgserlebnis erzwingen wollen.“ Das muss nicht die Brechstange sein, aber irgendeinen kleinen Auslöser wird es benötigen.

Ein Fehler des Gegners, eine gute Situation, ein wenig Glück – siehe St. Pölten, das hinten die Null hielt und nach langer Durststrecke in Mattersburg zuschlug. „Warum soll uns das nicht auch gelingen?“ fragt der Chefcoach, der die Mannschaft personell und von der Spielanlage wieder umstellen wird. Müssen. „Schon alleine aufgrund von Verletzungen ist das nötig.“

So etwa wird Alois Höller für zumindest vier Wochen ausfallen, nachdem er im Finish gegen St. Pölten unglücklich hängenblieb und sich dabei im Knie- und im Knöchelbereich starke Bänderüberdehnungen zuzog. „Im ersten Moment dachte ich, es ist alles kaputt. Von daher ist es noch halbwegs glimpflich ausgegangen“, so der Pechvogel am Montag nach dem Medizin-Check. Ob Jano (Bandscheibenprobleme) zurückkehrt, wird sich zeigen. Stürmer Martin Pusic könnte nach den überstandenen Seitenbandproblemen ein Thema werden. Bei Stephan Schimandl und Michi Lercher (Schlag gegen den davor verletzten Knöchel) wird die Trainingswoche zeigen, ob was geht.